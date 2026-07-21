Giá vàng thế giới hôm nay 21/7/2026

Lúc 21h ngày 20/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 3.999 USD/ounce, giảm 0,43% so với tuần trước. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.003 USD/ounce.

Sau loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, thị trường không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng. Lạm phát tháng 6 hạ nhiệt, trong khi doanh số bán lẻ tăng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, chỉ số sản xuất Philadelphia Fed phục hồi mạnh và chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan cải thiện, qua đó củng cố quan điểm nền kinh tế Mỹ vẫn vững vàng.

Thị trường hiện vẫn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 29/7, nhưng vẫn định giá khả năng có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay khi giá năng lượng leo thang.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,57%. Chỉ số USD Index tăng lên khoảng 100,87 điểm.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại Trung Đông, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ do căng thẳng quân sự leo thang. Giá dầu Brent tăng lên vùng 89-90 USD/thùng, dầu WTI dao động quanh 82-83 USD/thùng.

Giá dầu tăng vừa hỗ trợ nhu cầu trú ẩn đối với vàng, vừa làm gia tăng lo ngại lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu đi lên và hạn chế sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Giới đầu tư hiện theo dõi sát các phát biểu của Fed, diễn biến kỳ vọng về đợt tăng lãi suất trong tháng 9 và tình hình tại eo biển Hormuz.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 20/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 141,5-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm. Các nhịp phục hồi của vàng trong thời gian gần đây ngày càng yếu, cho thấy xu hướng giảm hình thành từ cuối tháng 1 và rõ nét hơn từ tháng 5 vẫn chưa kết thúc.

Sự dịch chuyển dòng tiền khỏi thị trường chứng khoán, cùng với lạm phát hạ nhiệt và doanh số bán lẻ của Mỹ khả quan, đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Theo ông, việc giá vàng nhiều lần giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce nhưng chưa xuất hiện làn sóng bán tháo. Nhà đầu tư vẫn kỳ vọng lực mua sẽ quay trở lại quanh vùng hỗ trợ quan trọng này.

Ông Kuptsikevich vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng giảm về khoảng 3.300 USD/ounce vào tháng 9, dù trong ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện các nhịp phục hồi kỹ thuật.

Các chuyên gia của CPM Group đã đưa ra khuyến nghị bán vàng khi giá giao dịch quanh 3.980 USD/ounce, với mục tiêu ban đầu là 3.820 USD/ounce trong giai đoạn từ 17-31/7 và mức dừng lỗ tại 4.090 USD/ounce.

Theo CPM Group, giá vàng đã liên tục hình thành các đỉnh và đáy thấp hơn kể từ cuối tháng 1, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn và rất ngắn hạn. Nhóm phân tích nhận định các điều kiện kinh tế hiện khả quan hơn dự báo, lạm phát của Mỹ tạm thời hạ nhiệt trong tháng 6, trong khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran phần nào làm giảm nhu cầu trú ẩn, dù các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.

Dù xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế, thị trường có thể đảo chiều nhanh, do đó nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chặt chẽ.