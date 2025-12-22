Giá vàng thế giới hôm nay 22/12/2025

Chốt tuần qua, giá vàng giao tháng 2 giảm 10,1 USD, xuống còn 4.354,3 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 tăng 0,746 USD, lên 65,955 USD/ounce.

Sau một năm 2025 tăng trưởng bứt phá, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy ngắn hạn, chủ yếu do kỳ nghỉ Giáng sinh khiến thanh khoản trên các sàn giao dịch quốc tế sụt giảm.

Từ ngày 24/12, nhiều thị trường lớn đóng cửa nghỉ lễ, khiến khối lượng giao dịch giảm và có thể khiến giá vàng biến động mạnh hơn bình thường, với biên độ dao động 2-3% theo cả hai chiều.

Giá vàng ít biến động. Ảnh: N.Huế

Dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 2,7%, thấp hơn mức dự báo 3,1% của thị trường, trong khi lạm phát lõi giảm xuống 2,6%, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Trước đó, Bộ Lao động Mỹ cũng công bố tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11 tăng lên 4,6%, cao nhất kể từ tháng 9/2021.

Số liệu cho thấy áp lực giá đang hạ nhiệt rõ rệt, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thêm dư địa để cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Theo Heraeus (tập đoàn công nghệ và kim loại quý đa quốc gia của Đức), dù Mỹ đã tránh được suy thoái sau khi đường cong lợi suất đảo ngược năm ngoái, thị trường lao động đang suy yếu, buộc Fed có khả năng tiếp tục ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng.

Nếu lao động vẫn yếu, Fed nhiều khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát còn trên mục tiêu, qua đó làm giảm lãi suất thực, yếu tố tích cực cho vàng. Tuy nhiên, sau đợt tăng rất mạnh trong năm 2025, Heraeus cho rằng giá vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong ngắn hạn trước khi nối lại xu hướng tăng.

Trong bối cảnh lạm phát Mỹ hạ nhiệt chậm và thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu, kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất đang tạo lực đỡ cho giá vàng thông qua việc giảm lợi suất thực. Cùng với rủi ro địa chính trị và xu hướng các ngân hàng trung ương gia tăng nắm giữ vàng, triển vọng trung hạn của kim loại quý vẫn tích cực.

Các nhà phân tích nhấn mạnh sức bền của vàng sau đợt bán tháo hồi tháng 10 cho thấy vai trò tài sản trú ẩn và đa dạng hóa vẫn được duy trì, đồng thời cho rằng vàng đang bước vào một giai đoạn mới gắn với xu hướng phi USD hóa, cả về địa chính trị lẫn nhu cầu phòng hộ trước rủi ro tiền tệ.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/12/2025

Phiên giao dịch 20/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 154,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao tại công ty giao dịch kim loại Zaner Metals, tiếp tục giữ quan điểm lạc quan về triển vọng của vàng. Theo ông, giá vàng có khả năng vượt ra khỏi xu hướng hiện tại để tiến tới các mốc mục tiêu quanh 4.515,63 USD/ounce và xa hơn là ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Heraeus dự báo giá vàng sẽ dao động trong vùng 3.750-5.000 USD/ounce năm 2026, trong bối cảnh kinh tế Mỹ đối mặt nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Đối với bạc, Heraeus nhận định năm 2026 sẽ gặp nhiều lực cản từ phía cầu. Sau khi lập đỉnh lịch sử cuối năm 2025 do tình trạng thắt chặt thanh khoản và dòng tiền đầu tư mạnh, giá bạc có thể cần thời gian “tiêu hóa” mức tăng nhanh.

Nhu cầu bạc cho điện mặt trời được dự báo giảm tốc khi tốc độ lắp đặt chậm lại và các nhà sản xuất đẩy mạnh tiết kiệm vật liệu. Nhu cầu trang sức và đồ bạc, đặc biệt tại Ấn Độ, cũng chịu áp lực do giá cao.

Theo Heraeus, năm 2026 giá bạc sẽ dao động trong vùng 43-62 USD/ounce và vẫn có xu hướng đi theo vàng nếu đà tăng của kim loại quý này quay trở lại.