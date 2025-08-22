Giá vàng trong nước hôm nay 22/8/2025

Kết thúc phiên giao dịch sáng 22/8, giá vàng miếng SJC vẫn đi ngang ở mức 124,4 – 125,4 triệu đồng/lượng.

Trái lại, giá vàng nhẫn tiếp tục được các thương hiệu điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng/lượng, giao dịch quanh 117,3 – 120,5 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy vàng nhẫn đang hút lực cầu mạnh hơn, trong khi vàng miếng giữ xu hướng ổn định so với phiên liền trước.

Mở cửa phiên giao dịch 22/8, giá vàng 9999 của SJC giữ nguyên so với kết phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 124.400.000 0 125.400.000 0 Doji Hà Nội 124.400.000 0 125.400.000 0 Doji TP.HCM 124.400.000 0 125.400.000 0

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 22/8

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh đi lên.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 117.500.000 + 200.000 120.000.000 + 200.000 Doji 117.300.000 + 200.000 120.500.000 + 200.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 22/8

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 21/8, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và cao hơn 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 117,3-120,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới hôm nay 22/8/2025

Giá vàng thế giới sáng nay được điều chỉnh giảm. Lúc 9h03' hôm nay (ngày 22/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.332,4 USD/ounce, hạ 13,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 22/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 107,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 21/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.346 USD/ounce, còn hợp đồng vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex ở mức 3.344 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng giao ngay có thời điểm quanh 3.340,5 USD/ounce sau khi báo cáo triển vọng kinh doanh sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia cho thấy hoạt động kinh tế khu vực suy giảm trong tháng 8.

Theo báo cáo công bố, chỉ số hoạt động chung đã giảm mạnh xuống -0,3, thấp hơn nhiều so với mức 15,9 của tháng 7 và kỳ vọng của các nhà kinh tế là 6,8. Chỉ số đơn đặt hàng mới rơi xuống vùng âm.

Chỉ số việc làm giảm từ 10,3 xuống 5,9, phản ánh sự suy yếu của thị trường lao động. Áp lực lạm phát vẫn cao, chỉ số giá phải trả tăng 8 điểm lên 66,8 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.

Trước đó, Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu cho thấy thị trường lao động đang yếu đi. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã điều chỉnh theo mùa là 235.000 trong tuần kết thúc vào ngày 16/8. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế là 225.000 và tăng đáng kể so với 224.000 của tuần trước.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới. Ảnh: Chí Hiếu

Các nhà giao dịch đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tại kỳ họp thường niên Jackson Hole vào thứ Sáu tuần này. Bài phát biểu của ông được kỳ vọng sẽ đưa ra tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai.

Theo các nhà kinh tế, dữ liệu sản xuất yếu kém củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục chu kỳ nới lỏng vào tháng tới. Điều này sẽ tạo động lực tăng giá cho vàng. Tuy nhiên, cho đến khi có thông tin chính thức, giá vàng nhiều khả năng vẫn sẽ dao động quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.

Việc cắt giảm lãi suất sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng, từ đó làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này đối với nhà đầu tư. Đây là lý do khiến giá vàng bật tăng ngay sau khi dữ liệu được công bố.

Giá dầu thô đã tăng và hiện giao dịch ở mức khoảng 63,25 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4,306%.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích thị trường cho rằng Fed cần phải hành động để hỗ trợ nền kinh tế. Giới đầu tư đang chờ đợi các động thái chính sách tiếp theo từ Fed, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc nới lỏng chính sách tiền tệ đều là tin tốt cho thị trường vàng.

Trong báo cáo phân tích mới nhất, ngân hàng đầu tư Thụy Sĩ UBS nhận định nhu cầu vàng thỏi tăng mạnh nhất kể từ năm 2011, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố vĩ mô.

Những rủi ro dai dẳng về kinh tế tại Mỹ, lo ngại về sự độc lập của Fed và tính bền vững của chính sách tài khóa, cùng với bất ổn địa chính trị đang củng cố xu hướng phi USD hóa và thúc đẩy các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng.

Hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mạnh mẽ, dù có thể thấp hơn mức kỷ lục của năm ngoái. UBS dự báo tổng nhu cầu vàng toàn cầu sẽ tăng 3% lên 4.760 tấn vào năm 2025, đánh dấu mức cao nhất trong hơn một thập kỷ.

UBS nâng dự báo giá vàng quý I/2026 thêm 100 USD, lên mức 3.600 USD/ounce. Ngân hàng này cũng tăng dự báo cho quý II/2026 thêm 200 USD lên 3.700 USD/ounce và đặt mục tiêu tương tự cho quý III.