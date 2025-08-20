Giá vàng thế giới hôm nay

Tới 20h ngày 19/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.330 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.383 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 19/8 cao hơn khoảng 26,9% (tương đương 705 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 107,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ phiên 19/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 19/8 (giờ Việt Nam) chịu áp lực bán ra khá mạnh và đang ở quanh ngưỡng 3.330-3.340 USD/ounce trong bối cảnh giới đầu tư ngóng chờ tín hiệu chính sách tiền tệ từ Hội nghị Kinh tế Jackson Hole, diễn ra từ 21-23/8.

Vàng chịu áp lực bán sau khi có tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài gần 4 năm qua.

Thị trường vàng chùng xuống còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu giảm mạnh. Giá dầu WTI giảm 1% xuống 62,8 USD/thùng.

Giá vàng trong nước ở đỉnh cao lịch sử. Ảnh: NH

Vàng chịu áp lực còn do kinh tế Mỹ đón thông tin tích cực về hoạt động xây dựng nhà. Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố, số lượng nhà ở khởi công xây dựng tại nước này đã tăng 2,5% trong tháng 7, lên mức điều chỉnh theo mùa là 1,428 triệu căn, tăng so với mức điều chỉnh của tháng 6 là 1,358 triệu căn.

Hoạt động xây dựng tại Mỹ vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế khi ước tính chung cho thấy sẽ giảm xuống còn 1,29 triệu đơn vị. Trong 12 tháng qua, con số này đã tăng 12,9%.

Dữ liệu xây dựng nhà ở tốt hơn dự kiến đã làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy nhanh việc giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Điều này làm ảnh hưởng tiêu cực tới giá vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay

Trong nước, giá vàng treo trên đỉnh cao lịch sử. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 19/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, vàng vẫn chịu áp lực bán chốt lời trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có những bước tiến lớn trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và dần đạt được thỏa thuận thương mại với các nước. Những dữ liệu tích cực của nền kinh tế Mỹ cũng gây áp lực lên mặt hàng kim loại quý.

Tuy nhiên, sự bất ổn vẫn còn. Ông Trump khá lo lắng khi cho rằng ông hy vọng Tổng thống Nga Putin sẽ hợp tác về vấn đề Ukraine, nếu không “tình hình sẽ rất khó khăn”.

Trong loạt phát biểu mới nhất, ông Trump khẳng định sẽ tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, nhưng cũng nhấn mạnh Tổng thống Ukraine cần linh hoạt hơn, ám chỉ việc có thể phải nhượng bộ lãnh thổ.

Ông Trump khẳng định Ukraine sẽ không trở thành thành viên NATO, song vẫn có "một hình thức đảm bảo an ninh nào đó" cho Kiev.

Hiện giới đầu tư cũng dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm (NFP) và lạm phát (CPI).

Nhiều người lo ngại, các số liệu kinh tế tích cực cho thấy nếu Fed cắt giảm lãi suất quá sớm, chính sách có thể phản tác dụng, kéo dài áp lực lạm phát.

Mặc dù vàng chịu nhiều áp lực nhưng không ít chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng. Các tổ chức dự báo vàng có thể chạm mốc 3.500 USD/ounce vào cuối năm nếu Fed duy trì lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ.