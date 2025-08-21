Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ vừa nâng mục tiêu giá vàng quý I/2026 lên 3.600 USD/ounce khi cho rằng nhu cầu đối với mặt hàng này trong năm nay lên mạnh nhất kể từ năm 2011.

Trong phiên giao dịch 20/8 (kết thúc rạng sáng 21/8 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng mạnh từ mức 3.315 USD lên gần 3.350 USD/ounce, một phần do chứng khoán Mỹ và thị trường tiền số giảm mạnh.

Diễn biến quốc tế đã nhanh chóng phản ánh vào thị trường trong nước. Sáng 21/8, giá vàng vọt lên đỉnh cao kỷ lục mới. Vàng miếng SJC tăng thêm 600.000 đồng, lên 124,4 triệu đồng/lượng (mua) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán). Giá vàng nhẫn tại Doji cũng xác lập đỉnh cao chưa từng có, mua vào 117,3 triệu đồng/lượng và bán ra 120,3 triệu đồng/lượng.

Các nhà phân tích của UBS nhận định, những rủi ro kinh tế vĩ mô dai dẳng của Hoa Kỳ, những nghi ngờ về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), xu hướng phi đô la hóa và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ - đặc biệt là từ các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) và các ngân hàng trung ương - là những yếu tố chính khiến giá vàng tăng mạnh.

Ngân hàng này đã nâng dự báo giá vàng quý II/2026 thêm 200 USD, lên 3.700 USD/ounce.

Giá vàng miếng sáng 21/8 vọt lên đỉnh lịch sử 125,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 120,3 triệu đồng. Ảnh: HH

Các nhà phân tích cũng chỉ ra tình trạng lạm phát dai dẳng ở Mỹ, tăng trưởng kinh tế ở mức thấp hơn so với xu hướng và một đồng USD tiếp tục suy yếu là những yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Đáng lưu ý là nhu cầu vàng mạnh mẽ từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương. UBS đã nâng dự báo nhu cầu vàng của các quỹ ETF vàng trong năm 2025 từ 450 tấn lên gần 600 tấn dựa trên dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho thấy dòng vốn đổ vào trong nửa đầu năm mạnh nhất kể từ năm 2010.

Trong khi đó, lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn mạnh, dù có thấp hơn một chút so với mức mua gần kỷ lục của năm ngoái. UBS cho rằng nhu cầu vàng toàn cầu sẽ tăng 3% lên 4.760 tấn vào năm 2025 - mức cao nhất kể từ năm 2011.

Tuy nhiên, giá vàng đã không thể vượt ngưỡng cản đầu tiên: 3.350 USD/ounce trong phiên giao dịch 20/8. Sáng 21/8, trên thị trường châu Á, giá vàng thậm chí giảm 4 USD xuống 3.344 USD/ounce trong bối cảnh giới đầu tư nhận thấy sự thận trọng của Fed trong biên bản cuộc họp gần nhất vừa được công bố.

Yếu tố nào đẩy giá vàng tăng vọt?

Tuy nhiên, theo giới phân tích, biên bản cuộc họp của Fed đã phơi bày sự bất đồng quan điểm.

Trước đó, giới đầu tư đánh cược 99% Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp 17/9, nhưng tới sáng 21/8, tỷ lệ này chỉ còn 82%. Điều đáng nói là kỳ vọng về những đợt cắt giảm lãi suất sau đó của Fed cũng suy giảm mạnh.

Các nhà đầu tư đang chờ bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed Powell tại Jackson Hole vào thứ Sáu, thị trường cuối cùng thấy được định hướng rõ ràng hơn về quan điểm của người đứng đầu Fed.

Còn với nhiều chuyên gia, cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump, kỳ vọng lãi suất sẽ thấp hơn.

Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, từng cho rằng lãi suất lẽ ra phải thấp hơn mức hiện tại. Theo ông, điều duy nhất ngăn cản Fed giảm lãi suất là sự gia tăng lạm phát. Nhưng sự gia tăng đó, nếu thực sự xem xét từng khoản mục, thì đến từ thuế quan. Nếu không có thuế, lạm phát sẽ chỉ ở mức 2%.

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, nhận định, Jackson Hole có thể là nơi Fed ra tín hiệu cắt giảm lãi suất - và có thể là sự sẵn sàng chấp nhận mức lạm phát cao hơn.

Chia sẻ trên Kitco, Daniel Pavilonis cho hay cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng (nợ nần) này là kiểm soát lạm phát. Theo ông, lãi suất tại Mỹ vẫn cao hơn hầu hết các quốc gia khác.

Tuy nhiên, ngay cả khi lãi suất giảm 0,25 điểm phần trăm, vàng vẫn có thể đi ngang. Pavilonis nhận xét, giá vàng hiện phụ thuộc nhiều vào dữ liệu kinh tế và tác động của chúng tới hoạt động thương mại toàn cầu.

Pavilonis chưa thấy động lực mới cho vàng do “giá vàng đã tăng rất cao trong vài năm qua". Vậy, điều gì sẽ thúc đẩy giá vàng tăng gấp đôi, hoặc lên tới 4.000 USD hay 5.000 USD? Theo Pavilonis, đó là sự rõ ràng hơn về lộ trình lãi suất.

John Murillo, Giám đốc kinh doanh của B2BROKER, cho rằng hội nghị Jackson Hole có thể cung cấp tín hiệu quan trọng về lộ trình lãi suất. Những tín hiệu này có thể tác động đáng kể đến giá vàng.

Murillo dẫn dữ liệu lịch sử cho thấy một Fed theo hướng ôn hòa, một cú sốc địa chính trị hoặc sự sụt giảm mạnh của lợi suất thực tế đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mới. Ông cũng lưu ý, phân tích kỹ thuật hiện xuất hiện mô hình tam giác đối xứng, báo hiệu khả năng xảy ra một đợt bứt phá có thể sớm diễn ra.