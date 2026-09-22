Giá vàng thế giới hôm nay 22/9/2026

Lúc 21h30 ngày 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.338 USD/ounce, giảm hơn 40 USD so với cuối tuần trước.

Các số liệu kinh tế gần đây cho thấy hoạt động công nghiệp và nhu cầu trong tương lai có dấu hiệu yếu đi. Những tín hiệu này chưa đủ để làm thay đổi mối quan tâm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đối với lạm phát.

Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, cho rằng các cú sốc từ phía cung có thể buộc Fed phải đối mặt với sự đánh đổi giữa việc hỗ trợ thị trường lao động và kiểm soát lạm phát. Điều này khiến thị trường tiếp tục theo dõi tác động của giá dầu, lạm phát dịch vụ và nhu cầu liên quan đến AI đối với chính sách tiền tệ.

Thị trường dự báo xác suất khoảng 53% Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 10. Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 16/9, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%.

Kỳ vọng lãi suất cao hơn đang giữ lợi suất trái phiếu ngắn hạn ở mức cao, hỗ trợ đồng USD và hạn chế khả năng giá vàng bứt phá. Các quỹ quản lý tiền vẫn duy trì vị thế mua ròng 133.116 hợp đồng vàng tương lai trên sàn Comex.

Giá dầu giảm trong phiên đầu tuần khi hoạt động vận chuyển có dấu hiệu cải thiện. Dầu Brent giao dịch quanh 101,94 USD/thùng, WTI ở khoảng 98,27 USD/thùng.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Thị trường trái phiếu Mỹ tiếp tục là điểm gây áp lực đối với vàng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở vùng cao, quanh 5%, sau khi có lúc tăng lên 5,04% - mức cao nhất kể từ năm 2007.

Tổng nợ công Mỹ hiện khoảng 40.050 tỷ USD. Theo dự báo cơ sở mới nhất của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), nợ do công chúng nắm giữ có thể tăng từ 101% GDP năm 2026 lên 120% GDP vào năm 2036. Chi phí lãi ròng cũng được dự báo tăng từ 3,3% lên 4,6% GDP trong cùng giai đoạn.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/9/2026

Ngày 21/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng giá vàng đã ổn định ở vùng cao hơn sau khi từng giao dịch quanh 4.000 USD/ounce trong mùa hè. Hiện giá vàng duy trì quanh 4.300-4.400 USD/ounce, cho thấy thị trường đã hình thành mặt bằng giá cao hơn.

Cieszynski nhận định nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, khả năng cao động thái này sẽ diễn ra vào tháng 12. Khoảng thời gian từ nay đến cuộc họp tháng 12 có thể tạo môi trường tương đối thuận lợi cho vàng, đặc biệt nếu lạm phát tiếp tục tăng nhưng Fed chưa có thêm động thái thắt chặt.

Theo chuyên gia này, lạm phát là một trong những yếu tố hỗ trợ vàng do kim loại quý thường được xem là tài sản phòng vệ trước lạm phát. Triển vọng này có thể thay đổi nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh hoặc đồng USD tăng giá đáng kể.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng. Việc giá vàng phục hồi sau khi giảm xuống dưới 4.250 USD/ounce là tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý.

Trong kịch bản các điều kiện thuận lợi tiếp tục duy trì, Kuptsikevich cho rằng giá vàng có thể hướng tới 4.500 USD/ounce. Nếu vượt lên vùng 4.700 USD/ounce trong những tuần tiếp theo, xu hướng tăng của kim loại quý có thể được củng cố rõ hơn.

Các chuyên gia tại CPM Group khuyến nghị mua vàng với mục tiêu ban đầu 4.590 USD/ounce trong giai đoạn từ ngày 17/9-2/10.