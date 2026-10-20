Giá vàng thế giới hôm nay 20/10

Lúc 21h30 ngày 19/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.155 USD/ounce, giảm 18 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.168 USD/ounce.

Giá vàng đang chịu tác động từ hai yếu tố. Giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống hỗ trợ kim loại quý. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, hạn chế sức mua vàng.

Số liệu lạm phát Mỹ tháng 9 cao hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng tương ứng 1,3% và 6,3%.

Hoạt động sản xuất cũng cho thấy nền kinh tế vẫn có sức chống chịu. Sản lượng công nghiệp tháng 9 tăng 0,7%, sản lượng ngành chế tạo tăng 0,3%.

Dù lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm đáng kể. Nhà giao dịch đánh giá xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 khoảng 15%. Khả năng Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 vẫn được đánh giá ở mức gần 89%.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về quanh 5,08%. Chỉ số USD ít biến động, dao động quanh 101,9 điểm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với Nga.

Dầu Brent giao dịch quanh 107,55 USD/thùng, dầu WTI ở gần 97,19 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/10

Ngày 19/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, nhận định vàng đã giữ giá tương đối tốt sau những biến động mạnh trong tuần qua.

Theo ông Morrison, đợt bán tháo mạnh xuất phát từ số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo. Báo cáo CPI khiến đồng USD tăng mạnh và giá trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, đẩy lợi suất lên cao do thị trường lo ngại Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10.

Thị trường đảo chiều sau khi một số quan chức Fed khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không vội tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp tại cuộc họp cuối tháng này. Đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm mạnh. Giá vàng tiến sát vùng kháng cự quan trọng 4.200 USD/ounce.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tăng. Trong 7 tuần liên tiếp, giá vàng đều diễn biến theo mô hình tương tự. Áp lực bán gia tăng trong nửa đầu tuần, sau đó giá phục hồi từ giữa tuần. Dù lực bán mạnh lên trong 3 tuần gần đây, giá vàng vẫn giữ được vị thế trước ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce.

Theo ông Kuptsikevich, đồng USD suy yếu trong hai phiên cuối tuần là yếu tố hỗ trợ triển vọng giá vàng. Đợt phục hồi của kim loại quý cũng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ giảm mạnh. Diễn biến này có thể phản ánh hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư sau thời gian dòng vốn tập trung vào các doanh nghiệp lớn.

Ông Kuptsikevich cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Nhà đầu tư thường có xu hướng giảm rủi ro chính trị trong giai đoạn này. Yếu tố đó có thể hỗ trợ giá vàng trong những tuần tới, đưa giá lên vùng 4.400-4.500 USD/ounce.

Để giá vàng tăng mạnh hơn, thị trường cần những thay đổi đáng kể về chính sách từ Fed hoặc Nhà Trắng.