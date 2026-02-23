Giá vàng thế giới hôm nay 23/2/2026

Giá vàng thế giới tuần qua biến động trong bối cảnh nhiều thị trường nghỉ Tết Nguyên đán. Kim loại quý chịu áp lực bán khi thiếu vắng lực mua từ thị trường Trung Quốc.

Đầu tuần, giá vàng đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý 5.000 USD và lao dốc xuống vùng 4.936 USD, sau đó tiếp tục giảm sâu về sát 4.850 USD/ounce. Giữa tuần, giá đảo chiều tăng trở lại và nhanh chóng chinh phục lại mốc 5.000 USD/ounce.

Cuối tuần, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang đã kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn, giúp vàng tăng tốc. Giá giao ngay có thời điểm vọt lên trên 5.070 USD/ounce trước khi tiến sát ngưỡng kháng cự quan trọng 5.100 USD. Động lực mua duy trì ổn định đến cuối phiên, cho thấy tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư vẫn ở mức cao.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.045 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.046 USD/ounce.

Tuần này, các nhà giao dịch theo dõi chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ trong tháng 2, dự kiến công bố vào sáng thứ Ba. Cùng ngày, bài phát biểu thông điệp Liên bang (State of the Union) của Tổng thống Donald Trump vào buổi tối sẽ được thị trường đặc biệt quan tâm nhằm tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách kinh tế, thương mại và địa chính trị trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước ra sao sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Chí Hiếu

Một báo cáo quan trọng khác được thị trường chú ý là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Đây là dữ liệu ngắn hạn, nhưng trong bối cảnh Fed còn do dự về việc nới lỏng chính sách, bất kỳ biến động bất thường nào cũng có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2 – thước đo quan trọng phản ánh áp lực lạm phát từ phía chi phí đầu vào – cũng sẽ được công bố. Nếu PPI tăng cao hơn dự kiến, lo ngại lạm phát dai dẳng có thể quay trở lại, qua đó tác động đến kỳ vọng chính sách của Fed và diễn biến của vàng.

Ngoài ra, thị trường Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết kéo dài một tuần. Sự trở lại của nhà đầu tư và nhu cầu vật chất từ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ bổ sung thanh khoản và có thể tạo thêm động lực cho thị trường vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/2/2026

Kết phiên giao dịch ngày 22/2, giá vàng nhẫn và vàng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 182,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với giá đóng cửa trước kỳ nghỉ Tết, SJC đã tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (14/2), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5–180,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tại DOJI giao dịch ở mức 175,6–178,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 176–179 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Dự báo giá vàng

Khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư vẫn lạc quan về giá vàng. Trong số 13 nhà phân tích Phố Wall, có 69% dự báo vàng sẽ bứt phá trên 5.100 USD/ounce, chỉ 8% cho rằng giá giảm, còn 23% nhận định thị trường đi ngang.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, 63% trong tổng số 298 người tham gia khảo sát trực tuyến kỳ vọng vàng tiếp tục tăng, 18% dự báo giảm và 19% cho rằng giá sẽ dao động trong biên độ hẹp.

Phần lớn chuyên gia vẫn nghiêng về xu hướng tăng của vàng, nhưng nhấn mạnh rằng mốc 5.100 USD/ounce sẽ là ngưỡng then chốt quyết định liệu kim loại quý có thể bước vào một chu kỳ tăng mới hay không.

Colin Cieszynski, Chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, cho biết ông giữ quan điểm trung lập đối với vàng trong ngắn hạn. Sau một đợt tăng mạnh, vàng đang trong giai đoạn tích lũy kỹ thuật quanh vùng 5.000 USD.

James Stanley, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Phe mua tiếp tục thể hiện sức mạnh. Trên biểu đồ ngắn hạn đang hình thành mô hình tam giác tăng – một cấu trúc thường báo hiệu khả năng bứt phá đi lên.

Theo Stanley, mốc 5.100 USD/ounce là ngưỡng quan trọng nhất hiện nay, bởi đây từng là vùng hỗ trợ nhưng đã chuyển thành kháng cự.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành của Asset Strategies International, cũng nghiêng về kịch bản tăng giá. Nhịp điều chỉnh vừa qua chỉ mang tính ngắn hạn và không xuất phát từ yếu tố cơ bản mới nào. Xu hướng tăng dài hạn nhiều khả năng sẽ sớm quay trở lại.

Theo Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, thị trường kim loại quý đang phản ánh kỳ vọng về khả năng xảy ra hành động quân sự sau khi Thế vận hội mùa đông kết thúc. Cả vàng và bạc đều tăng vọt trong phiên cuối tuần, cho thấy nhà đầu tư đang chuẩn bị cho kịch bản bất ổn.

Ông lưu ý diễn biến giá dầu thô giảm cho thấy thị trường chưa thực sự định giá khả năng xung đột với Iran mà có thể đang tính đến các kịch bản khác.