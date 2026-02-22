Giá vàng thế giới hôm nay 22/2/2026

Số liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy GDP quý IV/2025 chỉ tăng 1,4%, thấp hơn nhiều so với mức 4,4% của quý trước và dưới kỳ vọng 2,8% của thị trường. Đà giảm tốc chủ yếu do chi tiêu chính phủ và xuất khẩu suy yếu, trong khi tiêu dùng cá nhân tăng chậm lại.

Lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Chỉ số giá GDP quý IV tăng 3,6%. Chỉ số PCE – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) – tăng 2,6% trong năm, còn lạm phát lõi ở mức 2,8%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Riêng tháng 12, PCE lõi tăng 0,4%, vượt dự báo 0,3%, cho thấy áp lực giá cả chưa thực sự được kiểm soát.

Diễn biến này khiến Fed rơi vào thế khó: tăng trưởng suy yếu nhưng lạm phát chưa đủ điều kiện để nới lỏng mạnh tay. Giới phân tích dự báo Fed có thể phải cắt giảm lãi suất ít nhất 3 lần trong năm nay nếu kinh tế tiếp tục giảm tốc.

Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ các mức thuế quan diện rộng mà Tổng thống Donald Trump áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Phán quyết này làm dấy lên khả năng chính phủ phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD tiền thuế đã thu, đồng thời tạo thêm bất định cho chính sách thương mại Mỹ.

Yếu tố đang khiến thị trường lo ngại nhất là căng thẳng Mỹ – Iran. Washington đã triển khai hai tàu sân bay cùng lực lượng không quân quy mô lớn tới Trung Đông – được đánh giá là đợt điều động lớn nhất kể từ năm 2003. Tổng thống Trump tuyên bố Iran có tối đa 10–15 ngày để đạt thỏa thuận hạt nhân; nếu không, Mỹ sẽ có hành động.

Lo ngại lớn nhất của thị trường là nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu, đặc biệt nếu Iran hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu.

Giá vàng thế giới chốt tuần tăng nhẹ. Ảnh: Phạm Hải

Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, vàng tiếp tục phát huy vai trò tài sản trú ẩn. Giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 5.041 USD/ounce, tăng gần 1% trong ngày.

Giới phân tích nhận định kim loại quý vẫn được hỗ trợ tốt, bởi các dữ liệu kinh tế kém khả quan có thể buộc Fed phải cắt giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát còn cao. Điều này sẽ kéo lãi suất thực giảm mạnh, qua đó làm giảm “chi phí cơ hội” của vàng – một tài sản không sinh lợi suất.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.107 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.111 USD/ounce.

Trong khi đó, thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngày 14/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5–180,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tại DOJI giao dịch ở mức 175,6–178,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 176–179 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng đã quay trở lại trên mốc tâm lý 5.000 USD/ounce, nhưng đà tăng vẫn khá dè dặt. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Iran leo thang và kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu suy yếu, giới phân tích đang chia thành hai kịch bản rõ ràng: bứt phá mạnh nếu xung đột nổ ra hoặc tiếp tục tích lũy.

Theo Bernard Dahdah, chuyên gia kim loại quý tại Natixis, nếu Mỹ chính thức phát động tấn công Iran, giá vàng có thể tăng tới 15% trong những tuần đầu tiên.

Với mặt bằng giá hiện tại quanh 5.000 USD/ounce, mức tăng này tương đương vùng 5.500–5.800 USD/ounce trong vòng hai tuần kể từ khi xung đột bắt đầu.

Tuy nhiên, ông Dahdah cũng lưu ý rằng cú tăng mạnh này nhiều khả năng sẽ diễn ra rất nhanh trong giai đoạn đầu, sau đó giá có thể hạ nhiệt khi thị trường đánh giá rõ hơn tác động kinh tế và địa chính trị.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng phản ứng tương đối yếu của vàng thời điểm này cho thấy thị trường vẫn nghi ngờ liệu động thái quân sự của Mỹ có phải chỉ nhằm gây áp lực đàm phán.

David Morrison, chuyên gia phân tích tại Trade Nation, nhận định vàng có thể cần thêm thời gian tích lũy để các chỉ báo động lượng trở lại trung tính trước khi hình thành xu hướng tăng mới. Ngưỡng kháng cự quan trọng trước mắt là 5.100 USD/ounce.

Lukman Otunuga, chuyên gia tại FXTM, cho rằng nếu vàng đóng cửa tuần vững chắc trên 5.000 USD, khả năng tiến lên 5.100 USD và cao hơn sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu đánh mất mốc 5.000 USD, giá có thể lùi về vùng 4.900 USD hoặc 4.850 USD.