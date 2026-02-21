Giá vàng thế giới hôm nay 21/2/2026

Sáng ngày 21/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng vọt 110 USD, lên 5.105 USD/ounce (tương ứng mức tăng 2,2%). Giá vàng quy đổi tương đương 161 triệu đồng/lượng.

Lúc 21h30 ngày 20/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.045 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.046 USD/ounce.

Thế giới theo dõi đợt tăng cường quân sự quy mô lớn của Mỹ tại Trung Đông. Quân đội Mỹ đang triển khai một lực lượng hùng hậu tại khu vực này, bao gồm hai tàu sân bay, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran chỉ còn tối đa 10 đến 15 ngày để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân. Thị trường lo ngại nguy cơ xảy ra một chiến dịch quân sự kéo dài nếu đàm phán thất bại.

Đồng bạc xanh đang hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong 4 tháng khi giới giao dịch cắt giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất, trong khi rủi ro địa chính trị làm tăng sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng tiền này.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Bloomberg cho biết chỉ số Dollar Spot Index đã tăng 0,9% trong tuần, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 10. Những lo ngại về lạm phát gia tăng và dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây đã làm mờ triển vọng Fed nới lỏng chính sách trong năm nay, qua đó hỗ trợ đồng USD. Việc tiếp tục tăng cường lực lượng Mỹ tại Vịnh Ba Tư cũng làm gia tăng sức hấp dẫn của USD, vốn là điểm đến ưa chuộng trong thời kỳ bất ổn.

Giá dầu thô dao động gần mức cao nhất trong 6 tháng. Hợp đồng dầu thô Nymex giao dịch quanh mức 66 USD/thùng, gần mức cao nhất 6 tháng và đang hướng tới mức tăng 5% trong tuần sau khi Tổng thống Trump đặt thời hạn cho Iran đạt thỏa thuận hạt nhân.

Nhà đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu, đặc biệt nếu xung đột Mỹ–Iran khiến Iran hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển chiến lược nơi khoảng một phần năm lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu từ Trung Đông đi qua.

Thị trường hiện chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm ước tính tăng trưởng GDP quý IV và chỉ số lạm phát PCE – thước đo ưa thích của Fed. Diễn biến các số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và qua đó ảnh hưởng tới xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán (14/2), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 175,6-178,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Theo đánh giá của ông Kevin Flanagan, Trưởng bộ phận Chiến lược Đầu tư tại WisdomTree, những bất ổn xoay quanh chính sách tiền tệ của Fed vẫn là yếu tố quan trọng nâng đỡ giá vàng trong thời gian tới, ngay cả khi thị trường đã phần nào rõ ràng hơn về vấn đề nhân sự lãnh đạo ngân hàng trung ương.

Ông cho rằng đợt điều chỉnh mạnh của vàng sau thông tin đề cử Chủ tịch Fed mới chủ yếu xuất phát từ yếu tố kỹ thuật, khi giá đã tăng quá nhanh lên vùng đỉnh kỷ lục trước đó. Hoạt động chốt lời và điều chỉnh được xem là diễn biến bình thường trong một xu hướng tăng dài hạn, không phản ánh sự thay đổi trong các yếu tố nền tảng của thị trường.

Dù việc bổ nhiệm nhân sự mới có thể giúp củng cố niềm tin vào tính độc lập của Fed, môi trường bất định vĩ mô vẫn chưa biến mất. Nếu kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt và lạm phát còn cao hơn mục tiêu, khả năng Fed trì hoãn hoặc hạn chế cắt giảm lãi suất là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, áp lực chính trị và những tranh luận về chính sách tiền tệ có thể tái xuất, tạo thêm động lực cho vàng.

Theo bà Helen Amos, Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO Equity Research, triển vọng giá vàng đang chuyển dần từ kịch bản cơ sở sang kịch bản tăng mạnh trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Vàng hiện được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố cùng lúc, bao gồm nhu cầu mua ròng bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, xu hướng phi USD hóa và sự gia tăng bất ổn toàn cầu. Theo đánh giá của BMO, mỗi nhịp điều chỉnh gần đây của vàng đều nhanh chóng thiết lập vùng giá nền vững chắc, cho thấy lực cầu tiềm ẩn vẫn rất lớn.

Dựa trên mô hình phân tích của BMO, bà Amos nhận định nếu tốc độ mua vào của nhà đầu tư và ngân hàng trung ương duy trì như hiện tại, giá vàng hoàn toàn có thể tiến sát 6.500 USD/ounce vào cuối năm nay. Kim loại quý này có thể đạt khoảng 8.600 USD/ounce vào cuối năm 2027 trong kịch bản thuận lợi.