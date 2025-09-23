Giá vàng thế giới hôm nay 23/9/2025

Lúc 20h (ngày 22/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.681 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.679 USD/ounce.

Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên mở cửa đầu tuần, sau khi dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng đạt mức cao nhất trong 3 năm. Giới đầu tư đặt cược rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ còn tiếp diễn.

Trong phiên, giá vàng giao ngay có thời điểm vượt 3.720 USD/ounce, nối dài chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp, được thúc đẩy bởi quyết định hạ lãi suất của Fed và tín hiệu tiếp tục nới lỏng chính sách đến cuối năm.

Tuần trước, Fed đã quyết định giảm lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang xuống còn 4%-4,25%.

Giới đầu tư hiện chờ đợi các bài phát biểu từ các lãnh đạo Fed, dự kiến cung cấp thêm tín hiệu định hướng chính sách lãi suất trong thời gian tới.

Theo dữ liệu của Bloomberg, hôm thứ Sáu tuần trước, lượng nắm giữ tại các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng đã tăng 0,9%, mức tăng tính theo tỷ lệ phần trăm cao nhất kể từ năm 2022.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Hoàng Hà

Không chỉ vàng, bạc cũng hưởng lợi từ làn sóng mua vào, với mức tăng từ đầu năm đến nay đã vượt 50%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với kim loại quý trong bối cảnh lãi suất giảm và kỳ vọng lạm phát còn tiềm ẩn.

Soni Kumari, chiến lược gia hàng hóa tại ANZ Group Holdings Ltd., nhận định các yếu tố kỹ thuật hiện khá tích cực và kỳ vọng về những đợt cắt giảm lãi suất mạnh hơn đang gia tăng. Bạc đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 43 USD/ounce, trong khi vàng vượt qua mốc 3.708 USD/ounce, cho thấy xu hướng tăng giá vẫn còn dư địa.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 8, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Nhiều dự báo cho rằng PCE lõi đã tăng chậm lại, điều này có thể củng cố thêm lập luận cho việc Fed tiếp tục hạ lãi suất.

Ngoài ra, Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu vào thứ Ba, mang đến thêm tín hiệu về triển vọng chính sách.

Tỷ lệ lạm phát ở Mỹ vào cuối năm nay được dự báo ở mức 3%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed và không thay đổi so với dự báo đưa ra hồi tháng 6. Dự báo về tỷ lệ thất nghiệp cũng giữ nguyên ở mức 4,5%, trong khi dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng nhẹ lên 1,6% từ 1,4%.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/9/2025

Kết phiên giao dịch 22/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131,6-133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 127,3-130 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức đóng cửa tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Dự báo giá vàng

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích trưởng thị trường tại KCM Trade, cho biết giá vàng đang khôi phục xu hướng đi lên khi giới đầu tư đặt cược Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất từ nay đến cuối năm. Ngoài ra, hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố triển vọng tăng giá của kim loại quý.

Theo ông Waterer, nếu các số liệu kinh tế Mỹ sắp công bố tiếp tục ủng hộ kịch bản Fed nới lỏng chính sách tiền tệ, vàng hoàn toàn có khả năng lập thêm mức đỉnh mới ngay trong tuần này.

Các chuyên gia cho rằng, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là lạm phát và chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), cho thấy áp lực giá cả hạ nhiệt, Fed sẽ có thêm dư địa nới lỏng chính sách. Từ đó, tiếp tục gây áp lực giảm lên đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, củng cố cho đà đi lên của vàng. Trong bối cảnh này, khả năng vàng kiểm định và vượt mốc 3.800 USD/ounce ngay trong quý IV là hoàn toàn có thể.

Các nhà phân tích của Heraeus Precious Metals GmbH & Co KG cảnh báo rằng đà tăng nhanh hơn 10% của vàng chỉ trong 5 tuần qua có thể khiến thị trường rơi vào trạng thái quá mua. Điều này làm tăng khả năng giá sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc đi ngang trong ngắn hạn trước khi xác định xu hướng mới.