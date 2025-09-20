Giá vàng thế giới hôm nay 20/9/2025

Lúc 20h (ngày 19/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.659 USD/ounce, tăng 0,44%. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.679 USD/ounce.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 97,61 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở mức 4,13%. Giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 63,25 USD/thùng.

Giá vàng chứng kiến hoạt động bán chốt lời mạnh mẽ sau khi các nhà kinh tế cho rằng động thái mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là một "chu kỳ nới lỏng thận trọng".

Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và phát tín hiệu sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho đến cuối năm. Mặc dù vậy, các nhà kinh tế cho rằng động thái này chưa đáp ứng kỳ vọng của thị trường về một hành động mạnh mẽ hơn.

Theo các nhà phân tích từ công ty nghiên cứu Metals Focus, biểu đồ mới nhất của Fed chỉ thấy một lần cắt giảm lãi suất duy nhất vào năm tới. Ngược lại, công cụ FedWatch của CME Group lại dự báo mức lãi suất sẽ giảm hơn 100 điểm cơ bản vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố hơn là chỉ chính sách lãi suất ngắn hạn. Bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị vẫn hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động đầu tư và giá vàng.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Hoàng Hà

Một trong những sự kiện chính đang thu hút sự chú ý của thị trường là cuộc điện đàm dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc gọi này có thể quyết định số phận của ứng dụng TikTok, khả năng xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà lãnh đạo Canada và Mexico cũng đang tăng cường phối hợp. Tại một cuộc họp báo ở Mexico, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ trước kỳ rà soát USMCA dự kiến diễn ra vào năm tới, trong bối cảnh những đe dọa áp thuế từ Tổng thống Trump gây rủi ro cho thỏa thuận hiện tại. Hai bên cũng thúc đẩy thương mại song phương trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng và nông nghiệp.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/9/2025

Chốt phiên giao dịch 19/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 130-132 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 126-128,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với chốt phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Mặc dù Fed cắt giảm lãi suất một cách từ tốn, nhưng các thị trường vẫn kỳ vọng vào một lộ trình nới lỏng mạnh mẽ hơn trong dài hạn. Nếu lạm phát duy trì hoặc tăng, trong khi lãi suất danh nghĩa đi xuống, lãi suất thực tế sẽ giảm. Điều này khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư sinh lãi khác.

Trong khi đó, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn rất mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi mong muốn đa dạng hóa kho dự trữ và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục, cung cấp một lực cầu ổn định cho thị trường vàng.

Ngoài ra, tình hình kinh tế vĩ mô và địa chính trị phức tạp, với nhiều bất ổn tiềm ẩn, sẽ tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, thúc đẩy hoạt động mua vào mỗi khi giá điều chỉnh.

Theo dự báo mới nhất từ WisdomTree, giá vàng được kỳ vọng sẽ tăng dần trở lại sau giai đoạn điều chỉnh và duy trì đà tăng trưởng cho đến giữa năm 2026. Giá vàng được dự báo sẽ đạt mốc 3.850 USD/ounce vào quý II/2026.