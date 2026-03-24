Hàng chưa về tay đã lỗ nặng

Mấy ngày hôm nay, mỗi lần mở bảng giá bạc ra xem, chị Đào Thị Ngọc Dung ở Cầu Giấy (Hà Nội) lại ngán ngẩm không biết bao giờ mới “về bờ” vì lỡ mua đúng lúc giá gần đạt đỉnh.

Nhớ lại thời điểm cuối tháng 1, chị rút sạch khoản tiết kiệm để mua 5kg bạc thỏi với giá 120 triệu đồng/kg. Khi đó, chị nghĩ gửi tiết kiệm lãi suất ngân hàng chỉ hơn 6%/năm, trong khi giá bạc theo quan sát một năm đã tăng 150%.

Lúc giá bạc nhảy lên 123 triệu đồng/kg, chị nắm chắc đã chọn đúng kênh đầu tư. Nhưng chẳng thể ngờ, giá bạc ngay sau đó lao dốc, có phiên giảm cả chục triệu đồng.

Điều đáng nói, số bạc chị mua được cửa hàng viết giấy hẹn 3 tháng sau mới nhận hàng. Thế nên, đến hôm qua, bạc vẫn chưa về tay, chị đã tạm lỗ hơn 56 triệu đồng/kg. Đồng nghĩa với việc khoản tiền đầu tư mua 5kg bạc đã “bốc hơi” khoảng 282 triệu đồng - gần một nửa giá trị.

Giá lao dốc, người dân vẫn chen chân chờ mua vàng, bạc vào chiều 23/3. Ảnh: TN

Không chỉ bạc, những người đi mua vàng hồi cuối tháng 1, nay cũng lỗ nặng dù vàng vẫn chưa được nhận.

“Tôi mua 1 lượng vàng vào ngày 31/1 với giá hơn 172 triệu đồng/lượng. Nay giá lao dốc, cửa hàng hẹn 2/4 mới trả vàng mà tôi đã chịu lỗ nặng”, anh Nguyễn Văn Tuấn ở Nguyễn Xiển, Hà Nội lo âu nói.

Anh tâm sự, năm 2021 phải trả khoản nợ vay khi mua nhà nên anh đành vay mấy lượng vàng. Lúc đó đem bán giá vàng chỉ 55 triệu đồng/lượng. Mấy năm trở lại đây, tích cóp được đồng nào vợ chồng anh đều dồn hết vào mua vàng trả nợ.

Đầu năm nay, vừa nhận khoản thưởng Tết Âm lịch, anh liền đi mua ngay 1 lượng vàng. Lúc mua còn mừng vì đã “bắt đáy” thành công, chỉ chờ đến ngày nhận vàng rồi đem trả nợ.

“Trước đó, giá vàng từng lên tới 191 triệu đồng/lượng. Vì vậy, khi giá giảm xuống 172 triệu đồng/lượng, tôi vội xếp hàng mua, sợ chậm sẽ lại tăng”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, quyết định này khiến anh rơi vào tình trạng “lỗ kép”: trước đó vay vàng bán ra khi giá thấp, nay mua lại trả nợ ở mức cao. Trong khi vàng chưa nhận về tay, giá tiếp tục giảm, khiến anh tạm lỗ thêm vài triệu đồng mỗi lượng.

Bạc bị ‘thổi bay’ gần nửa giá trị, vàng giảm hơn 29 triệu/lượng

Năm 2025, thị trường kim loại quý nổi sóng lớn, đẩy giá bạc tăng ấn tượng 150%, còn vàng tăng 65% chỉ trong 1 năm. Tháng 1 đầu năm nay, cả vàng và bạc tiếp tục tăng phi mã. Theo đó, vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử khi có thời điểm đã đạt 191,3 triệu đồng/lượng vào ngày 29/1, trong khi bạc thỏi vọt lên 123-126 triệu đồng/kg.

Người dân ồ ạt đi xếp hàng mua vàng trả nợ, mua tích luỹ và mua đầu tư. Thế nên, các cửa hàng lúc nào cũng trong tình trạng đông nghịt khách mua và bán. Nhiều cửa hàng giới hạn lượng vàng khách được mua. Thậm chí, cửa hàng còn bán “vàng giấy”, hẹn khách 1-2 tháng sau mới được nhận vàng.

Tương tự, tình trạng bán “bạc giấy”, hẹn khách 3 tháng sau mới trả hàng diễn ra phổ biến trên thị trường. Nguyên nhân bởi nhu cầu với kim loại quý này tăng đột biến.

Thế nhưng, sau khi tăng phi mã lên mức cao nhất mọi thời đại, cả vàng và bạc liên tiếp có những phiên sập mạnh. Trên các diễn đàn mua bán kim loại quý, các cụm từ “giá lao dốc không phanh”, “giá rơi tự do”... xuất hiện thường xuyên hơn.

Theo các chuyên gia, giá vàng và bạc đang chịu ảnh hưởng nặng khi cuộc xung đột ở Trung Đông leo thang, đẩy giá năng lượng trên toàn cầu tăng cao và làm tiêu tan kỳ vọng nới lỏng tiền tệ. Cùng với đó, hai kim loại quý này còn chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD phục hồi mạnh.

Về dài hạn, triển vọng tăng giá vẫn được duy trì. Bởi bên cạnh yếu tố cung - cầu, xu hướng gia tăng bất ổn địa chính trị toàn cầu được cho là sẽ thúc đẩy nhà đầu tư quay lại với kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn.

Song trong ngắn hạn, các chuyên gia nghiêng về kịch bản giá vàng và bạc sẽ tiếp tục giảm nếu áp lực bán chưa dừng lại và đồng USD tiếp tục mạnh lên.