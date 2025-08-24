Giá vàng thế giới hôm nay 24/8/2025

Phát biểu của ông Jerome Powell đã dấy lên kỳ vọng về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường kim loại quý.

Trong bài phát biểu được thị trường mong chờ, ông Powell đã thể hiện một lập trường thận trọng, trung lập. Ông nhấn mạnh sự cân bằng rủi ro giữa việc lạm phát gia tăng và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại. Chủ tịch Fed vẫn để ngỏ khả năng thay đổi chính sách tiền tệ cho phù hợp với tình hình thực tế.

“Trong ngắn hạn, rủi ro lạm phát có xu hướng tăng, trong khi rủi ro về việc làm lại nghiêng về phía giảm. Khi các mục tiêu căng thẳng như thế này, chúng ta buộc phải cân bằng cả hai mặt của nhiệm vụ kép”, ông Powell phát biểu.

Ông cũng chỉ ra những thách thức mới mà nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt, đặc biệt là tác động của thuế quan và sự thay đổi trong hệ thống thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, chính sách nhập cư chặt chẽ hơn đã dẫn đến sự sụt giảm trong tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Mặc dù có những tín hiệu nới lỏng, Powell vẫn nhấn mạnh rủi ro lạm phát là một mối lo ngại lớn. Tác động của thuế quan đối với giá tiêu dùng là rõ ràng và sẽ tiếp tục tích tụ trong những tháng tới.

“Chúng ta không thể coi nhẹ sự ổn định của kỳ vọng lạm phát. Một đợt tăng giá nhất thời sẽ không được phép biến thành lạm phát dai dẳng”, ông khẳng định, ngụ ý rằng Fed sẽ hành động quyết liệt nếu lạm phát vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính đồng thời chịu tác động từ yếu tố chính trị, khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook nếu bà không từ chức - động thái làm dấy lên lo ngại về sự độc lập của Fed.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.370 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.376 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 24/8/2025

Thị trường vàng trong nước ngày 24/8, giá vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng, lên mức cao kỷ lục mới là 125,6-126,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 118,5-121 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Những bình luận "ôn hòa" của Chủ tịch Fed Powell đã giải tỏa tâm lý thận trọng và tái tạo niềm tin cho thị trường vàng. Với kỳ vọng cắt giảm lãi suất và những yếu tố vĩ mô thuận lợi khác, các nhà phân tích cho rằng giá vàng sẽ sớm bứt phá khỏi vùng giao dịch hiện tại để thiết lập những đỉnh cao mới.

Theo bà Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research, vàng đang đối mặt với một rào cản tâm lý quan trọng. Kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 đã gần như được phản ánh hoàn toàn vào giá. Do đó, để vàng có thể bứt phá mạnh mẽ hơn, thị trường cần một chất xúc tác mới.

“Điều sẽ khiến thị trường vàng phấn khích là sự thay đổi trong xu hướng hướng tới việc cắt giảm lãi suất trong tương lai, tập trung nhiều hơn vào thị trường lao động đang suy yếu và ít chú trọng đến lạm phát hơn", bà Schieven nhận định.

Các nhà phân tích hàng hóa của Commerzbank cũng lạc quan về vàng nhưng nhận thấy khả năng tăng giá hạn chế do giá cao hơn ảnh hưởng đến nhu cầu bán lẻ vật chất.

Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho biết giá vàng sẵn sàng tăng khi Fed chuẩn bị nới lỏng chính sách. Lãi suất có thể được cắt giảm khi lạm phát tiến gần đến mức 3%, việc sở hữu vàng vẫn hợp lý đối với các nhà đầu tư.