Giá vàng trong nước hôm nay 23/8/2025

Mở cửa phiên giao dịch 23/8, giá vàng 9999 của SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đồng loạt tăng 1 triệu đồng, được niêm yết ở mức 118,5-121 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trước đó, thị trường vàng trong nước ngày 22/8, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 124,4-125,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 200 nghìn đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 117,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới hôm nay 23/8/2025

Giá vàng thế giới sáng nay tăng mạnh trước những nhận định của Chủ tịch Jerome Powell, được xem là “bật đèn xanh” cho khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 16-17/9. Lúc 9h30' hôm nay (ngày 23/8, giờ Việt Nam), vàng giao ngay ở mức 3.370 USD/ounce, tăng 27 USD/ounce so với đêm qua.

Lúc 20h (ngày 22/8, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.343 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.345 USD/ounce.

Thị trường đang trong trạng thái "án binh bất động" trước thềm bài phát biểu được mong đợi của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole của Fed Kansas City.

Thị trường trái phiếu đang đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9, tuy nhiên quyết định này có thể phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới, bao gồm báo cáo việc làm và lạm phát.

Ông Mohamed El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng tại Allianz, nhận định hội nghị chuyên đề Jackson Hole năm nay hé lộ tình thế tiến thoái lưỡng nan của Fed, với những thách thức gần như không thể giải quyết.

El-Erian cho rằng Chủ tịch Fed đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Trong 4 năm qua, lạm phát liên tục vượt mục tiêu 2% của Fed. Dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát có thể sẽ tiếp tục tăng.

Giá vàng trong nước ở mức cao. Ảnh: Hoàng Hà

Đồng thời, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thị trường lao động đang suy yếu, làm lung lay trực tiếp trụ cột thứ hai trong "nhiệm vụ kép" của Fed. Việc ông Powell liên tục tập trung vào tỷ lệ thất nghiệp, vốn vẫn ổn định ở mức hơn 4%, dường như đang phụ thuộc quá nhiều vào một điểm dữ liệu duy nhất.

Ngoài ra, ông Powell và Fed phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng tăng từ chính quyền Trump, điều này có nguy cơ làm suy yếu tính độc lập của họ.

Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME, thị trường hy vọng 75% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9/2025.

Giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 63,75 USD/thùng. Cùng lúc đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên 4,337%.

Ở châu Âu, quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát tín hiệu giữ nguyên lãi suất trong tháng 9. Tăng trưởng và lạm phát của khu vực đồng euro vẫn đi đúng quỹ đạo dự báo, và kỳ vọng áp lực giá sẽ hạ nhiệt dần từ năm 2026.

Trong khi đó, tại châu Á, thị trường chứng khoán Trung Quốc lại cho thấy xu hướng tích cực hơn. Chỉ số tổng hợp Thượng Hải tăng 1,45% và chỉ số thành phần Thâm Quyến tăng 2,07%. Sự bứt phá này được thúc đẩy bởi dòng vốn chuyển dịch từ trái phiếu sang cổ phiếu, cùng với tâm lý thị trường cải thiện nhờ việc nới lỏng căng thẳng thương mại với Mỹ.

Dự báo giá vàng

Theo Jason Pride, Giám đốc Chiến lược Đầu tư và Nghiên cứu tại Glenmede, ông Powell có thể sẽ ám chỉ dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu đủ để xem xét việc cắt giảm lãi suất, điều này có thể hỗ trợ giá vàng trong tương lai.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường hàng đầu tại KCM Trade, cho rằng giá vàng đang chịu tác động từ nhiều yếu tố đan xen. Ông nhận định, khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn còn tồn tại. Điều này có thể làm giảm bớt nhu cầu trú ẩn an toàn - vốn là một trong những động lực chính của giá vàng trong thời gian qua.

Đồng thời, sự mạnh lên của đồng USD đang thu hút dòng tiền, gây áp lực giảm giá lên kim loại quý. Tuy nhiên, ông Waterer lưu ý, nếu Chủ tịch Fed truyền tải một thông điệp ôn hòa hơn trong bài phát biểu sắp tới, điều này có thể dẫn đến sự suy yếu của đồng USD.

Trong kịch bản đó, giá vàng có khả năng sẽ phục hồi trở lại do mối quan hệ nghịch đảo thường thấy giữa hai loại tài sản này.