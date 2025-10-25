Giá vàng thế giới hôm nay 25/10/2025

Lúc 20h ngày 24/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.116 USD/ounce, tăng 0,27% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt mức 4.122 USD/ounce.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,3% trong tháng trước, sau mức tăng 0,4% của tháng 8. Dữ liệu lạm phát thấp hơn dự báo khi các nhà kinh tế kỳ vọng mức tăng 0,4%.

Báo cáo cho biết lạm phát tổng thể tăng 3,0% trong 12 tháng qua, thấp hơn dự báo 3,1% của các nhà kinh tế, nhưng vẫn cao hơn mức 2,9% ghi nhận trong tháng 8.

Chỉ số CPI lõi (loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng có biến động mạnh) tăng 0,2% trong tháng trước, thấp hơn mức kỳ vọng 0,3% và mức tăng 0,3% của tháng 8.

Lạm phát tại Mỹ đang trở thành một vấn đề phức tạp đối với thị trường vàng. Mức giá tiêu dùng cao buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì chính sách tiền tệ trung lập, giữ nguyên lãi suất đến năm 2025; điều này làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Tuy nhiên, lạm phát cao cũng làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý này.

Ngoài ra, thị trường lao động suy yếu khiến nhiều nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng này, bất chấp lạm phát vẫn dai dẳng, nhằm hoàn thành mục tiêu kép. Theo giới đầu tư, Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp FOMC vào tuần tới.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Phạm Hải

Tin tức quốc tế khác, ông Trump tuyên bố chấm dứt đàm phán thương mại với Canada liên quan đến một quảng cáo chống thuế nhập khẩu của Mỹ. Tổng thống Trump viết trên Truth Social tối thứ Năm rằng ông sẽ ngay lập tức ngừng mọi cuộc đàm phán thương mại với Canada.

Tuyên bố của ông Trump làm dấy lên sự bất ổn mới trong mối quan hệ thương mại song phương lớn bậc nhất thế giới, với kim ngạch trao đổi hàng hóa và dịch vụ hơn 900 tỷ USD trong năm ngoái.

Trong khi đó, quan chức thương mại Trung Quốc bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh và Washington “có thể tìm ra giải pháp cho các mối quan ngại chung, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng”.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/10/2025

Ngày 24/10, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 146,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 145,4-147,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, xuống mức 145,5-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng đang trên đà kết thúc chuỗi tăng kéo dài 9 tuần. Áp lực bán mạnh sau khi liên tục chạm các mức kỷ lục trong những tuần gần đây khiến giá kim loại quý này giảm sâu. Vàng đã mất hơn 5% vào đầu tuần, đánh dấu mức sụt giảm trong ngày lớn nhất trong nhiều năm.

Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá vàng vẫn tăng hơn 50%, nhờ căng thẳng thương mại và các rủi ro địa chính trị kéo dài, đặc biệt sau khi Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt Nga liên quan xung đột Ukraine.

Bất chấp đợt điều chỉnh trong tuần này, theo các chuyên gia phân tích hàng hóa của Morgan Stanley, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục tăng trong năm 2025 do được thúc đẩy bởi chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed và đồng USD suy yếu, qua đó khuyến khích các ngân hàng trung ương và quỹ ETF tiếp tục mua vào.

Sau khi vượt mốc 4.000 USD/ounce vào ngày 10/10, giá vàng chạm ngưỡng kháng cự tại 4.380 USD và đến ngày 21/10, kim loại quý này ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất trong 12 năm.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng của giá vàng là phản ứng trước hàng loạt biến động chính sách, địa chính trị và kinh tế lớn trong năm nay, bao gồm thuế thương mại của Mỹ, xung đột ở Trung Đông, lo ngại về tính độc lập của Fed và tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa.

Morgan Stanley Research dự báo đà tăng của vàng sẽ tiếp tục, đồng thời nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.400 USD/ounce, tăng mạnh so với ước tính trước đó là 3.313 USD, tương đương mức tăng thêm khoảng 10% vào cuối năm sau.