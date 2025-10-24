Biến động mạnh chưa từng có

Tuần giao dịch từ 20-24/10 chứng kiến những diễn biến bất thường trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng giao ngay vọt lên đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce vào ngày 20/10, nâng mức tăng từ đầu năm lên hơn 67%, vượt xa kỳ vọng của nhiều chuyên gia. Tuy nhiên, chỉ trong hai phiên 21-22/10, giá vàng bất ngờ giảm hàng trăm USD, có lúc về sát mốc 4.000 USD/ounce.

Sự đảo chiều này phản ánh áp lực chốt lời mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, khi thị trường chuyển từ trạng thái "FOMO" (hội chứng sợ bỏ lỡ) sang lo ngại "margin call" (bán giải chấp ký quỹ).

Mở cửa phiên giao dịch 23/10 trên sàn New York (tối 23/10, giờ Việt Nam), giá vàng bật tăng trở lại thêm hơn 55 USD, tương đương khoảng 1,3%, lên ngưỡng 4.155 USD/ounce (132,6 triệu đồng/lượng). Sự phục hồi này được hỗ trợ bởi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Nga, cùng gói trừng phạt thứ 19 của châu Âu đối với Moscow.

Tại Việt Nam, giá vàng vẫn neo sát đỉnh lịch sử: vàng miếng SJC bán ra quanh 150 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tại một số nơi chạm 154 triệu đồng/lượng, cho thấy nhu cầu trú ẩn cao.

Dòng tiền đầu cơ chi phối thị trường

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), thị trường vàng đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi dòng tiền đầu cơ đổ vào ồ ạt, dần thay thế vai trò mua vào ổn định của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF vàng - những “cá mập” từng chi phối xu hướng từ năm 2024.

Chiến lược gia cấp cao John Reade của WGC nhận định: “Dòng tiền đầu cơ khiến thị trường trở nên khó đoán hơn, có thể dẫn tới các đợt bán tháo mạnh như cú giảm 5-6% ngày 22/10 vừa qua”.

Trước đó, chính dòng tiền này đã đẩy giá vàng vượt qua các ngưỡng tâm lý 3.000 và 4.000 USD/ounce, nhưng cũng dễ gây ra các nhịp chốt lời đột ngột khi tâm lý sợ hãi lan rộng.

Giá vàng được dự báo tăng tiếp trong năm 2026. Ảnh: HH

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, với cuộc họp dự kiến tại Kuala Lumpur và thời hạn đình chiến kết thúc vào ngày 10/11, cùng những điểm nóng địa chính trị toàn cầu, giá vàng được dự báo sẽ còn tiếp tục biến động mạnh cho đến cuối năm.

Theo các chuyên gia trên Kitco, dù áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng, xu hướng dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ và nhu cầu trú ẩn an toàn. Chỉ số RSI (Relative Strength Index) của vàng đã quay về trạng thái “cân bằng” sau bảy tuần “quá mua”, cho thấy thị trường đang tích lũy trước một chu kỳ tăng giá mới.

Kỳ vọng vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026

Nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng trong trung và dài hạn.

J.P. Morgan vừa công bố báo cáo dự báo giá vàng trung bình đạt 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026 (tương đương 161 triệu đồng/lượng), nhờ nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương - trung bình 566 tấn mỗi quý - cùng chu kỳ hạ lãi suất của Fed.

Ngân hàng này cũng dự báo giá vàng có thể chạm 6.000 USD/ounce (khoảng 191 triệu đồng/lượng) vào năm 2028, trong bối cảnh lo ngại lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trước đó, một chuyên gia của JP Morgan thậm chí cho rằng giá vàng có thể sớm lên ngưỡng 5.000-10.000 USD/ounce (319 triệu đồng/lượng).

Tương tự, Ngân hàng UBS dự báo vàng lên 4.700 USD/ounce vào quý I/2026, Goldman Sachs nhắm ngưỡng 4.900 USD/ounce cho cuối 2026 và Bank of America đặt mục tiêu 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

Có thể thấy, có nhiều yếu tố hỗ trợ vàng tăng giá trong thời gian tới, bao gồm:

Thứ nhất, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), đó là chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed, với kỳ vọng cắt giảm thêm 50-75 điểm cơ bản đến năm 2026, làm giảm lợi suất thực và yếu USD. Mỗi 100 điểm cơ bản giảm lợi suất thực có thể đẩy giá vàng lên 10-15%.

Thứ hai, hoạt động mua vàng từ ngân hàng trung ương rất mạnh và vẫn đang được duy trì. Thứ ba, căng thẳng địa chính trị và thương mại, như thuế quan Mỹ - Trung và trừng phạt Nga, thúc đẩy đa dạng hóa dự trữ.

Cuối cùng, lạm phát dai dẳng và nợ công toàn cầu, với nợ Mỹ vượt 38 nghìn tỷ USD, làm vàng trở thành hàng rào chống suy giảm tiền tệ.

Dù rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu, vàng tiếp tục được xem là tài sản chiến lược trong danh mục đầu tư toàn cầu năm 2026. Các dự báo đồng thuận từ các tổ chức lớn cho thấy tiềm năng tăng giá của kim loại quý này vẫn rất đáng kể - nhất là trong bối cảnh thế giới đứng trước chu kỳ điều chỉnh chính sách tiền tệ mới và những bất định địa chính trị ngày càng lớn.