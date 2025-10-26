Giá vàng thế giới

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.259 USD/ounce và nhanh chóng tăng từ vùng 4.220 USD lên 4.350 USD, đạt đỉnh tuần 4.380 USD/ounce trước khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa ngày đầu tuần.

Sau đó, vàng đảo chiều giảm mạnh. Ba lần không giữ được mốc 4.370 USD đã kích hoạt làn sóng bán tháo, kéo giá giảm xuống 4.325 USD, sau đó tiếp tục rơi mạnh trong phiên châu Âu từ 4.343 USD xuống 4.245 USD/ounce.

Khi ngưỡng này bị xuyên thủng, vàng lao dốc về 4.100 USD, sau đó xuống mức thấp nhất tuần quanh 4.000 USD/ounce vào sáng thứ Tư.

Sau cú giảm sâu đầu tuần, thị trường vàng trở nên thận trọng. Các vị thế đầu cơ và bán khống phần lớn bị rũ bỏ, trong khi lực mua chưa đủ mạnh để tạo đà phục hồi. Phần còn lại của tuần, giá vàng giao ngay dao động hẹp trong vùng 4.050-4.150 USD/ounce.

Thị trường vàng hồi phục trở lại vùng tích cực cuối tuần, sau khi dữ liệu mới cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ suy giảm, trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn tiếp tục tăng.

Giá vàng tăng nhẹ cuối tuần. Ảnh: Phạm Hải

Theo báo cáo công bố ngày thứ Sáu của Đại học Michigan, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 10 đạt 53,6 điểm, thấp hơn dự báo 55 điểm và cũng giảm so với mức 55,1 điểm của tháng 9. Người tiêu dùng đang lo ngại về nguy cơ lạm phát đình trệ, khi tỷ lệ thất nghiệp kỳ vọng cao trong khi lạm phát tăng trở lại.

Trong khi đó, báo cáo CPI của Mỹ cho thấy lạm phát tăng nhẹ, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần tới.

Giá vàng trong nước

Ngày 25/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 147,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm tới 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được nâng lên mức 146,1-148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết phiên hôm qua. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 1,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 146,5-149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Dự báo giá vàng

Mặc dù thị trường vàng biến động mạnh trong tuần qua, vẫn có nhiều yếu tố cơ bản mang lại triển vọng tích cực cho giá vàng trong thời gian tới. Fed hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tuần tới là động lực quan trọng, khi lãi suất thấp thường làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng và tăng sức hấp dẫn của kim loại trú ẩn an toàn này.

Bên cạnh đó, chính phủ Mỹ vẫn trong tình trạng đóng cửa kéo dài, khiến nguồn dữ liệu kinh tế quan trọng bị gián đoạn và tâm lý bất ổn gia tăng, điều này thường thúc đẩy nhu cầu tìm đến tài sản an toàn như vàng.

Trên phạm vi toàn cầu, xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ cũng là yếu tố hỗ trợ. Không chỉ Fed, mà các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Canada, Anh và Úc đều có động thái giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng, qua đó làm suy yếu đồng nội tệ ở các quốc gia này và tăng sức hút của vàng.

Ngoài ra, nỗi lo về triển vọng kinh tế toàn cầu chậm lại và rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục coi vàng là hàng rào bảo vệ tài sản dài hạn, góp phần giữ giá vàng ổn định và có thể tạo nền tảng cho một đợt tăng giá mới trong thời gian tới.

Theo Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, xu hướng sắp tới của giá vàng là tăng.

Ông cho rằng, đợt điều chỉnh vừa qua là điều cần thiết sau thời gian dài tăng mạnh, nhưng đã bị phản ứng thái quá do tâm lý lo sợ của nhà đầu tư yếu tay. Với chỉ số CPI thấp hơn kỳ vọng và khả năng Fed hạ lãi suất vào tuần tới, vàng có thể lấy lại đà tăng giá.