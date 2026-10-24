Giá vàng hôm nay 24/10 trên thế giới chịu sức ép khi lo ngại lạm phát tại Mỹ làm gia tăng kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao. Trong nước, vàng miếng SJC ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới hôm nay 24/10

Lúc 21h30 ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.025 USD/ounce, giảm 8 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.005 USD/ounce.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 1,3% so với tháng trước và 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các số liệu này củng cố lo ngại lạm phát dai dẳng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài.

Reuters ngày 23/10 cho biết thị trường dự báo khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp 27-28/10 là 92%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 là 83%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi về gần 5% sau khi giảm mạnh. Đồng USD cũng mạnh lên, khiến vàng kém hấp dẫn hơn.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Tuấn Hùng

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng biến động trên thị trường năng lượng. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khiến giá dầu Brent có lúc tiến sát 115 USD/thùng, mức cao nhất trong khoảng 5 tháng. Dầu WTI vượt 100 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán toàn cầu suy yếu. S&P 500 giảm khoảng 0,3%, Dow Jones giảm 0,7% và Nasdaq giảm 0,1%.

Giá vàng trong nước hôm nay 24/10

Chốt phiên 23/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Tim Pickering, Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư tại Auspice Capital Advisors, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn khi lạm phát dai dẳng và lãi suất duy trì ở mức cao.

Theo ông, diễn biến giá vàng những tháng gần đây cho thấy kim loại quý không phải là công cụ phòng ngừa lạm phát đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh. Vàng có thể hưởng lợi từ bất ổn tiền tệ và tâm lý nhà đầu tư, nhưng cũng nhạy cảm với lãi suất.

Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhận định vàng đang kiểm tra vùng hỗ trợ 3.900-4.000 USD/ounce. Nếu giữ được vùng này, giá vàng có thể phục hồi hoặc hình thành đáy kép. Ngược lại, nếu xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ, kim loại quý có nguy cơ giảm sâu hơn.

Ông Colombo cho rằng đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ và hoạt động thanh lý tài sản có thể góp phần kéo giá vàng đi xuống. Tâm lý thận trọng trước cuộc họp của Fed vào tuần tới cũng khiến nhà đầu tư hạn chế giao dịch. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm có thể phần nào hạn chế đà giảm của kim loại quý.