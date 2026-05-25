Giá vàng thế giới hôm nay 25/5/2026

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, lúc 7h giá vàng thế giới tăng tới 60 USD/ounce, giao dịch ở mức trên 4.560 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tuần qua giao dịch ở mức 4.539 USD/ounce và tăng dần lên gần 4.589 USD/ounce do lo ngại kéo dài về xung đột Iran và tâm lý thận trọng trên thị trường toàn cầu. Đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi đồng USD mạnh lên, giá năng lượng tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn gây áp lực lên kim loại quý.

Giá vàng sau đó xuyên thủng mốc 4.500 USD/ounce và giảm xuống đáy tuần quanh 4.453 USD/ounce trước thời điểm công bố biên bản cuộc họp Fed tháng 4. Biên bản cho thấy Fed tiếp tục lo ngại về lạm phát, đặc biệt từ giá năng lượng và thuế quan, khiến vàng khó phục hồi mạnh.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng có thời điểm hồi phục trở lại trên 4.500 USD/ounce nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông. Chỉ số tiêu dùng Mỹ suy yếu, kỳ vọng lạm phát tăng và phát biểu cứng rắn từ Fed tiếp tục tạo áp lực lên thị trường.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.510 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.511 USD/ounce.

Tuần này, thị trường tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ như niềm tin tiêu dùng, GDP quý I, lạm phát PCE, đơn xin trợ cấp thất nghiệp, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới. Đây sẽ là những dữ liệu quan trọng để đánh giá triển vọng lãi suất của Fed.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/5/2026

Chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (23/5), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn nghiêng về xu hướng giảm giá vàng.

Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, dự báo giá vàng có thể tiếp tục xu hướng giảm nếu không vượt được các vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng.

Theo ông Moor, xu hướng kỹ thuật vẫn nghiêng về giảm giá sau khi vàng liên tục đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Dù giá vàng đã có nhịp phục hồi từ vùng đáy quanh 4.450 USD/ounce, đà tăng hiện tại chủ yếu được xem là nhịp hồi kỹ thuật trong xu hướng giảm ngắn hạn.

Thị trường đang xuất hiện dấu hiệu suy yếu sau khi vàng không giữ được các vùng giá cao trước đó. Nếu lực bán tiếp tục gia tăng, giá vàng có thể quay lại kiểm định vùng hỗ trợ quanh 4.450 USD/ounce và thậm chí giảm sâu hơn.

Ở chiều ngược lại, vàng cần vượt các vùng kháng cự quanh 4.580-4.780 USD/ounce để xác nhận khả năng đảo chiều tăng giá. Theo Moor, khả năng này hiện vẫn chưa thực sự rõ ràng khi xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn là thận trọng và thiên về giảm.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng thị trường vàng hiện thiếu động lực giao dịch khi thanh khoản thấp, rủi ro địa chính trị từ Iran gia tăng và thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài cuối tuần tại Mỹ.

Phần lớn giao dịch hiện nay chỉ là hoạt động chuyển đổi vị thế từ hợp đồng vàng tháng 6 sang tháng 8, trong khi nhà đầu tư vẫn đứng ngoài quan sát do thị trường thiếu xu hướng rõ ràng.

Ông Grady nhận định giá vàng đang dao động quanh các vùng hỗ trợ quan trọng và thị trường có thể kiểm định lại vùng đáy 4.128 USD/ounce thiết lập hồi cuối tháng 3 nếu áp lực bán gia tăng. Tuy nhiên, bất kỳ thông tin mới nào liên quan đến Iran hay Trung Đông đều có thể khiến giá vàng biến động mạnh.

Theo Grady, trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư nên thận trọng và hạn chế nắm giữ vị thế lớn do thị trường rất khó đoán định. Giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn và chưa thể hình thành xu hướng tăng bền vững nếu chưa có bước đột phá trong tình hình Trung Đông.