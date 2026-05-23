Giá vàng thế giới hôm nay 23/5/2026

Lúc 21h30 ngày 22/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay thế giới ở mức 4.504 USD/ounce, giảm tới 43 USD/ounce so với phiên trước. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 6/2026 trên sàn Comex giao dịch quanh 4.490 USD/ounce.

Theo khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 5 của Đại học Michigan (Mỹ), chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm xuống còn 44,8 điểm, thấp hơn dự báo 48,2 điểm của giới phân tích và giảm so với mức 49,8 điểm của tháng 4.

Bà Joanne Hsu, Giám đốc bộ phận khảo sát người tiêu dùng, cho biết tâm lý người dân Mỹ đã giảm tháng thứ ba liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu là tình trạng gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz khiến giá xăng tăng mạnh. Mức độ lạc quan của người tiêu dùng hiện đã xuống gần vùng đáy lịch sử ghi nhận vào tháng 6/2022.

Khảo sát cho thấy chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối lo hàng đầu của người dân Mỹ. Có tới 57% người được hỏi cho biết giá cả tăng cao đang làm xói mòn tài chính cá nhân, cao hơn mức 50% của tháng trước.

Kỳ vọng lạm phát tăng do giá năng lượng leo thang đang khiến thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn, tạo áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn.

Giá dầu Brent hiện dao động quanh 104,4 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở mức khoảng 97,4 USD/thùng, khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn kéo dài mà chưa đạt được tiến triển rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, vàng rơi vào thế giằng co giữa lực hỗ trợ từ rủi ro địa chính trị và áp lực từ chi phí năng lượng tăng cao. Đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh, trong khi thị trường trái phiếu Mỹ vẫn chịu áp lực với lợi suất neo ở vùng cao.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/5/2026

Chốt phiên giao dịch 22/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji kết phiên ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Báo cáo thường niên In Gold We Trust 2026 của Incrementum AG nhận định vàng đang dần khẳng định lại vai trò là tài sản tiền tệ quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Đà tăng mạnh của vàng không phải hiện tượng đầu cơ ngắn hạn mà phản ánh xu hướng “tái tiền tệ hóa” trong bối cảnh thế giới đối mặt với phân mảnh địa chính trị, xu hướng phi USD hóa, lạm phát biến động mạnh và niềm tin suy giảm đối với tiền pháp định.

Báo cáo cho rằng, hệ thống tiền tệ hậu năm 1971 đang xuất hiện nhiều dấu hiệu suy yếu, qua đó giúp vàng ngày càng được xem như một tài sản dự trữ trung lập và an toàn hơn. Sau khi tăng hơn 64% trong năm 2025 và lập đỉnh gần 5.600 USD/ounce hồi tháng 1/2026, giá vàng dù đã điều chỉnh mạnh nhưng vẫn được đánh giá nằm trong chu kỳ tăng dài hạn.

Incrementum AG nâng dự báo giá vàng lên 8.900 USD/ounce vào cuối thập kỷ này trong kịch bản lạm phát tiếp tục kéo dài. Lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn là nền tảng hỗ trợ quan trọng cho thị trường.

Các ngân hàng trung ương đã mua ròng khoảng 863 tấn vàng trong năm 2025, tiếp tục xu hướng tích lũy kéo dài nhiều năm.

Ngoài ra, nợ công toàn cầu tăng kỷ lục, lợi suất thực của trái phiếu vẫn ở mức thấp và vai trò của trái phiếu chính phủ như tài sản an toàn đang suy giảm cũng khiến dòng tiền có xu hướng chuyển sang vàng.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng vẫn có thể biến động mạnh do áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và rủi ro thanh khoản trên thị trường tài chính.

Tuy nhiên, các nhịp điều chỉnh hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật và có thể trở thành cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư dài hạn.