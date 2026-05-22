Giá vàng thế giới hôm nay 22/5/2026

Lúc 21h30 ngày 21/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.510 USD/ounce, giảm 35 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.504 USD/ounce.

Các số liệu cho thấy kinh tế Mỹ vẫn phát tín hiệu trái chiều, khiến giới đầu tư thận trọng hơn với kỳ vọng lãi suất của Fed.

Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần giảm xuống còn 209.000 đơn, thấp hơn dự báo của thị trường.

Số nhà khởi công xây dựng trong tháng 4 giảm 2,8% xuống mức điều chỉnh theo năm là 1,465 triệu căn. Số giấy phép xây dựng tăng 5,8%, phần nào phát tín hiệu tích cực hơn đối với thị trường bất động sản.

Theo Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia, hoạt động sản xuất tại khu vực Philadelphia bất ngờ suy giảm mạnh trong tháng 5 và quay trở lại vùng thu hẹp.

Chỉ số triển vọng kinh doanh sản xuất tháng 5 giảm xuống âm 0,4 điểm, thấp hơn rất nhiều so với mức 26,7 điểm của tháng 4. Kết quả này cũng gây thất vọng lớn khi giới phân tích trước đó dự báo chỉ số sẽ đạt 17,6 điểm.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát ghi nhận hoạt động sản xuất trong khu vực suy yếu rõ rệt. Các chỉ số về hoạt động hiện tại, đơn đặt hàng mới và lượng hàng giao đều giảm mạnh trong tháng này.

Giá vàng trong nước giao dịch ở mức thấp. Ảnh: Đức Hùng

Chỉ số đơn hàng mới giảm xuống âm 1,7 điểm từ mức 33 điểm của tháng trước. Chỉ số giao hàng cũng giảm mạnh xuống 4,9 điểm, so với mức 34 điểm trong tháng 4.

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm rủi ro địa chính trị của thị trường. Diễn biến tại khu vực này tác động mạnh đến giá dầu, lãi suất và kim loại quý. Giá dầu WTI quay trở lại trên mốc 100 USD/thùng. Dầu Brent giao dịch gần 107 USD/thùng.

Giới đầu tư đang tập trung theo dõi chỉ số PMI sơ bộ của Mỹ do S&P Global công bố, cùng các diễn biến mới liên quan đến đàm phán Mỹ - Iran và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/5/2026

Chốt phiên giao dịch 21/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 159,4-162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 158,9-161,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 159,4-162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước, giao dịch ở mức 159,4-162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Richard Laterman, Giám đốc quản lý danh mục tại ReSolve Asset Management, nhận định giá vàng có thể tiếp tục dao động tích lũy trong ngắn hạn sau đợt tăng mạnh đầu năm nay.

Theo ông Laterman, nhịp điều chỉnh hiện tại không phải diễn biến bất thường sau chuỗi tăng giá mạnh kéo dài từ năm 2022. Trong các chu kỳ tăng dài hạn của vàng, những đợt điều chỉnh sâu luôn xuất hiện xen kẽ trước khi xu hướng tăng tiếp tục được nối lại.

ReSolve Asset Management đã chủ động chốt lời một phần khi giá vàng tăng quá nóng, đồng thời duy trì tỷ trọng nắm giữ dài hạn. Các mô hình giao dịch ngắn hạn hiện đã chuyển sang trạng thái trung lập hoặc thận trọng hơn đối với vàng.

Ông Laterman nhấn mạnh vai trò của vàng trong danh mục đầu tư toàn cầu đang thay đổi đáng kể. Vàng không còn chỉ được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị ngắn hạn mà đang dần trở thành tài sản chiến lược dài hạn.

Về kỹ thuật, giá vàng đang đối mặt vùng kháng cự quan trọng quanh 4.530-4.550 USD/ounce. Nếu vượt được vùng này, vàng có thể tiếp tục tăng lên 4.570 USD và sau đó hướng tới mốc 4.600 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 4.500 USD/ounce, thị trường có thể tiếp tục lùi về vùng 4.400 USD/ounce.

Hiện vàng đang được hỗ trợ quanh mốc 4.500 USD/ounce, trong khi vùng kháng cự quan trọng nằm tại 4.530-4.550 USD/ounce.