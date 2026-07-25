Giá vàng thế giới hôm nay 25/7/2026

Lúc 21h ngày 24/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.066 USD/ounce, tăng 16 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.063 USD/ounce.

Thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ đã giảm sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) hạ nhiệt.

S&P Global cho biết Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp sơ bộ của Mỹ trong tháng 7 tăng lên 53,6 điểm, từ mức 51,9 điểm của tháng 6. Đây là mức cao nhất trong vòng 8 tháng, phản ánh hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng. Chỉ số PMI dịch vụ tăng lên 53,6 điểm, từ 51,2 điểm của tháng trước và vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế, vốn dự báo chỉ số sẽ giữ nguyên.

Giá vàng tăng nhẹ. Ảnh: Chí Hiếu

Trong khi đó, chỉ số PMI sản xuất giảm nhẹ xuống 53,8 điểm từ 53,9 điểm trong tháng 6, thấp hơn dự báo 54,4 điểm. Tuy nhiên, báo cáo cho biết niềm tin kinh doanh vẫn ở mức cao, với triển vọng trong 12 tháng tới tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng.

Dữ liệu PMI sơ bộ cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng khoảng 2% theo năm, cao hơn mức 1,2% được ghi nhận trong quý II.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng quanh 4,70%. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức khoảng 101,39 điểm.

Tình hình tại eo biển Hormuz, hoạt động vận tải chịu áp lực rất lớn do căng thẳng quân sự và các rủi ro hàng hải. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục tập trung quanh quyền kiểm soát tuyến hàng hải này.

Giá dầu Brent giảm về khoảng 97,67 USD/thùng sau khi có thời điểm vượt 102 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ giao dịch quanh 89,76 USD/thùng.

Giới đầu tư hiện theo dõi sát các phát biểu của Fed trước cuộc họp chính sách ngày 29/7, dữ liệu PMI sơ bộ, diễn biến của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và bất kỳ gián đoạn mới nào tại eo biển Hormuz hoặc các tuyến hàng hải trên Biển Đỏ.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 24/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 134,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,7-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo phân tích kỹ thuật, nếu giá vàng vượt mức 4.067 USD/ounce, triển vọng ngắn hạn sẽ được cải thiện. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 4.030 USD/ounce, vùng hỗ trợ quanh 3.998 USD/ounce sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường.

Trong ngắn hạn, áp lực vẫn nghiêng về phía giảm giá do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở vùng cao, đồng USD tiếp tục mạnh lên và kỳ vọng Fed chưa sớm chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây, từ thị trường lao động, doanh số bán lẻ đến niềm tin tiêu dùng, đều cho thấy nền kinh tế vẫn khá vững, khiến thị trường tiếp tục định giá khả năng Fed giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Một số doanh nghiệp khai khoáng lớn như Newmont và Freeport-McMoRan vẫn duy trì triển vọng tích cực, cho thấy thị trường chưa đánh giá xu hướng giảm hiện nay sẽ kéo dài.

Thị trường vàng vẫn có thể biến động mạnh nếu xuất hiện những yếu tố bất ngờ như căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, biến động trên thị trường trái phiếu hoặc sự thay đổi trong thông điệp của Fed tại cuộc họp cuối tháng 7 và hội nghị Jackson Hole vào tháng 8.

Nếu các yếu tố này xuất hiện, vàng có thể nhanh chóng phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Ngược lại, nếu đồng USD và lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, giá vàng vẫn có nguy cơ chịu thêm áp lực trong ngắn hạn trước khi hình thành xu hướng mới.