Giá vàng thế giới hôm nay 24/7/2026

Lúc 21h ngày 23/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.042 USD/ounce, giảm 87 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.050 USD/ounce.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 2,25% sau cuộc họp tháng 6, đồng thời cảnh báo những bất ổn liên quan đến cú sốc năng lượng vẫn ở mức cao.

Sau quyết định giữ nguyên lãi suất của ECB và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, thị trường tiếp tục giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 187.000 đơn, cho thấy thị trường lao động vẫn khá vững dù tốc độ tuyển dụng có dấu hiệu chậm lại.

Thị trường vẫn kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 29/7, song rủi ro lạm phát từ giá năng lượng khiến khả năng tăng lãi suất vào cuối năm chưa bị loại bỏ.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,71%, mức cao nhất trong nhịp tăng hiện tại. Đồng USD tiếp tục mạnh lên, tạo thêm sức ép đối với vàng do làm gia tăng kỳ vọng về lãi suất thực và giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi.

Phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) vắng khách. Ảnh: D.Anh

Tại Trung Đông, eo biển Hormuz vẫn mở cửa nhưng hoạt động vận tải bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các diễn biến quân sự. Giá dầu Brent vượt 98 USD/thùng, còn dầu WTI lên gần 90 USD/thùng.

Thị trường đang theo dõi phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde, các tín hiệu từ Fed trước cuộc họp cuối tháng 7, dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ và diễn biến mới tại eo biển Hormuz cũng như Biển Đỏ.

Giá vàng trong nước hôm nay 24/7/2026

Phiên giao dịch ngày 23/7 là một trong số các phiên kỳ lạ của vàng SJC. Bởi giá thế giới tăng mạnh song trong nước lại giảm sâu.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 134-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 139,35-143,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Paul Wong, đối tác điều hành kiêm chiến lược gia thị trường tại Sprott Inc., cho rằng giá vàng đang ở trạng thái bán quá mức theo hầu hết các chỉ báo quan trọng và nhiều khả năng sẽ hình thành đáy chu kỳ trước tháng 9.

Theo phân tích kỹ thuật, vàng thường có xu hướng tìm vùng hỗ trợ khi lùi về quanh các mức trung bình dài hạn như MA200. Mức giảm hiện nay còn sâu hơn ngưỡng này.

Ngoài ra, nhiều chỉ báo kỹ thuật cho thấy vàng đang rơi vào vùng bán quá mức. Điều này đồng nghĩa áp lực bán đang dần cạn kiệt và khả năng đẩy giá xuống sâu hơn ngày càng giảm.

Theo ông Wong, các quỹ giao dịch theo xu hướng (CTA) đã hạ vị thế về mức trung lập. Dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy vị thế mua ròng đã trở lại vùng thấp tương đương năm 2018.

Dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng tại châu Âu và Bắc Mỹ cũng không quá lớn và đã được bù đắp bởi lực mua mạnh từ các quỹ ETF tại Trung Quốc. Những tín hiệu này cho thấy phần lớn lực bán có thể đã được phản ánh vào giá.

Thị trường vẫn cần một chất xúc tác để khởi động xu hướng tăng mới. Nhà đầu tư dài hạn có thể bắt đầu tích lũy từng phần khi giá điều chỉnh, thay vì chờ đợi thời điểm tạo đáy tuyệt đối.

Ông Wong nhận định giá vàng thường tạo đáy vào mùa hè, phổ biến nhất là đầu tháng 8, dù một số năm có thể muộn hơn. Ông kỳ vọng trong tháng 8 sẽ xuất hiện một sự kiện đủ mạnh, như hội nghị Jackson Hole, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông hoặc biến động lớn trên thị trường trái phiếu, để kích hoạt đợt phục hồi mới của vàng.