Giá vàng thế giới hôm nay 25/9/2025

Tới 20h ngày 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.768 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.802 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 24/9 cao hơn khoảng 43,5% (tương đương tăng 1.143 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 120,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 24/9.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 24/9 (giờ Việt Nam) chịu áp lực giảm khi đang ở vùng đỉnh lịch sử. Trong nước, vàng miếng SJC vẫn vượt 135 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tiếp tục lập kỷ lục mới.

Vàng chịu áp lực giảm chủ yếu do đồng USD tăng mạnh trở lại. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh - tăng 0,6% so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới lên 97,82 điểm. USD tăng giá bất chấp giới đầu tư vẫn đặt cược gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cả hai cuộc họp tháng 10 và tháng 12.

USD tăng giá khi một số đồng tiền chủ chốt khác chịu áp lực trước những thông tin kinh tế kém tích cực.

Giá vàng nhẫn trên đỉnh cao lịch sử. Ảnh: HH

Tỷ giá EUR/USD tiếp tục suy yếu, xuyên thủng đáy phiên 1,178 khi niềm tin kinh doanh ở Đức xấu đi trong tháng 9. Tâm lý thị trường bi quan đang củng cố nhu cầu trú ẩn an toàn với đồng USD.

Tại Đức, chỉ số PMI sản xuất giảm từ mức 49,8 điểm trong tháng 8 xuống 48,5 điểm trong tháng 9, thấp hơn so với kỳ vọng cải thiện lên mức 50 điểm. Tại Pháp, PMI sản xuất giảm xuống mức thấp ba tháng là 48,1 điểm, từ 50,4 trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với mức 50,2 điểm mà đồng thuận thị trường dự kiến.

Tỷ giá GBP/USD cũng suy yếu về mức 1,3485 sau dữ liệu kinh tế Anh kém khả quan. Tăng trưởng hoạt động kinh doanh tổng thể của Anh chậm lại trong tháng 9.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/9/2025

Trong nước, giá vàng tiếp tục tăng. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 24/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng. Đây là mức cao lịch sử mới.

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm sau khi liên tục tăng lên các đỉnh cao lịch sử và do đồng USD hồi phục mạnh. Tuy nhiên, sức cầu đối với vàng vẫn lớn. Do đó, vàng vẫn trụ ở vùng đỉnh cao kỷ lục.

Vàng đã vượt qua ngưỡng 3.700 USD/ounce một cách nhẹ nhàng và đang hướng tới ngưỡng 3.800 USD/ounce. Kỳ vọng Fed hạ lãi suất và căng thẳng địa chính trị tại Ukraine, châu Âu và Trung Đông gia tăng tiếp tục tạo bệ đỡ cho vàng đứng ở mức cao.

Ngân hàng Deutsche Bank tiếp tục giữ vững quan điểm rằng giá vàng có khả năng đạt mốc 4.000 USD/ounce vào năm tới. Theo đó, việc Fed nối lại chu kỳ nới lỏng, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tạm dừng cắt giảm lãi suất và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) bắt đầu chuyển hướng “diều hâu” sẽ tạo áp lực lên đồng USD, làm suy yếu lợi thế lợi suất cao, từ đó giảm nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh.

Vàng cũng được hỗ trợ từ nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương, trong đó có Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Trong năm 2026, Deutsche dự báo vàng có thể tiếp tục tăng thêm 24%, chủ yếu nhờ nhu cầu từ ngân hàng trung ương và môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi.