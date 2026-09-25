Giá vàng thế giới hôm nay 25/9/2026

Lúc 21h30 ngày 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.263 USD/ounce, giảm 30 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.297 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, đã điều chỉnh theo mùa, giảm xuống 197.000 đơn, thấp hơn mức 201.000 đơn mà thị trường dự báo. Số liệu của tuần trước được điều chỉnh tăng nhẹ lên 198.000 đơn.

Lạm phát dai dẳng và thị trường lao động tương đối vững đang củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng, gây sức ép lên vàng.

Trước đó, giá vàng chịu áp lực sau khi Mỹ công bố chỉ số PMI tháng 9 tốt hơn dự báo. Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng 9 tăng lên 58,4 điểm, từ 56 điểm trong tháng 8, mức cao nhất kể từ tháng 7/2021. PMI sản xuất tăng từ 53,9 lên 57 điểm, trong khi PMI dịch vụ tăng từ 56,5 lên 58,7 điểm.

Trong khảo sát PMI, chỉ số chi phí đầu vào tăng lên 66,4 điểm, từ 59,9 điểm trong tháng trước, mức cao nhất kể từ tháng 10/2022. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại lạm phát, đồng thời khiến thị trường nâng kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10.

Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 được thị trường định giá khoảng 70,9%, tăng từ khoảng 53% trước đó.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên 5,106%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng tiến sát 4,9%. Đồng USD tăng giá so với euro, bảng Anh, yen và CAD, tạo thêm áp lực lên vàng.

Dầu Brent có lúc vượt 103 USD/thùng, trong khi WTI giao dịch quanh 92,6 USD/thùng. Diễn biến tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran khiến thị trường lo ngại về nguồn cung năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung diesel thắt chặt.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/9/2026

Ngày 24/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,6-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Ryan McKay, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, nhận định giá vàng vẫn chịu sức ép từ lãi suất cao nhưng nhu cầu đầu tư duy trì ổn định và có dấu hiệu cải thiện ở nhiều nhóm nhà đầu tư.

Theo TD Securities, mối quan hệ truyền thống giữa giá vàng và lãi suất thực đã suy yếu. Trong lịch sử, vàng vẫn có thể tăng giá cùng lợi suất thực khi các rủi ro kinh tế vĩ mô khác chi phối tâm lý thị trường. Những yếu tố như bất ổn địa chính trị, xu hướng giảm phụ thuộc vào USD, lo ngại tiền tệ mất giá, tình trạng tài khóa xấu đi và lạm phát dai dẳng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đầu tư vàng.

Thị trường hiện phản ánh khả năng Fed tăng thêm 3 lần. TD Securities cho rằng kỳ vọng tăng lãi suất cũng tạo ra dư địa tăng cho vàng, bởi nếu Fed không tăng lãi suất mạnh như thị trường dự báo, kỳ vọng chính sách tiền tệ có thể được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ kim loại quý.

Dòng tiền vào các quỹ ETF vàng cũng có dấu hiệu cải thiện. TD Securities ước tính các quỹ ETF vàng trên toàn cầu đã tích lũy khoảng 6,3 triệu ounce kể từ tháng 7. Nhu cầu này vẫn duy trì ngay cả khi Fed tái lập xu hướng thắt chặt tiền tệ, cho thấy sức hấp dẫn của vàng đang được củng cố bởi các yếu tố ngoài lãi suất.

TD Securities cho rằng ngay cả khi Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, các dòng tiền đầu tư dài hạn vẫn có thể giúp vàng chống chịu trước mặt bằng lãi suất cao. Ngân hàng này kỳ vọng giá vàng có thể vượt 5.000 USD/ounce trong năm 2027.