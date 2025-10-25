Giá vàng bật tăng sau khi Mỹ công bố CPI yếu hơn kỳ vọng

Thị trường vàng quốc tế khép lại tuần 20-24/10 biến động mạnh nhất trong nhiều tháng. Sau cú lao dốc kỷ lục vào đầu tuần, giá vàng đã bật tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 24/10 (giờ New York) nhờ số liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo.

Trước khi thị trường Mỹ mở cửa phiên 24/10, giá vàng giao ngay rơi xuống gần ngưỡng 4.050 USD/ounce (129,2 triệu đồng/lượng). Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, giá vàng đã nhanh chóng đảo chiều, tăng vọt trở lại trên ngưỡng 4.100 USD/ounce (130,8 triệu đồng/lượng).

Theo báo cáo, CPI tháng 9 của Mỹ chỉ tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ - thấp hơn mức dự báo 0,4% và 3,1% của giới phân tích. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ, đều thấp hơn kỳ vọng. Đây là tín hiệu cho thấy lạm phát Mỹ đang chậm lại, mở đường cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

Tính đến 22h30 tối 24/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng lên 4.130 USD/ounce (131,8 triệu đồng/lượng). Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn mất hơn 2% - chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng giá liên tiếp.

Sự phục hồi vào cuối tuần phần nào giúp kim loại quý tránh khỏi mức giảm sâu hơn, nhưng chưa đủ đảo ngược xu hướng tiêu cực của tuần giao dịch. Trước đó, hôm 21/10, vàng từng chứng kiến một cú sụt kinh hoàng khi mất tới gần 300 USD/ounce (tương đương -6,2%) chỉ trong vài giờ, từ vùng đỉnh lịch sử 4.380 USD xuống dưới 4.100 USD.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ làn sóng chốt lời ồ ạt của các nhà đầu tư sau khi vàng tăng hơn 60% kể từ đầu năm. Đồng USD cũng hồi phục, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Tuy nhiên, nhiều yếu tố địa chính trị tiếp tục hỗ trợ kim loại quý không rơi sâu dưới mốc 4.000 USD/ounce. Căng thẳng Nga-Ukraine vẫn chưa có lối thoát khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp khó trong việc thúc đẩy hòa đàm. Trong khi đó, quan hệ Mỹ-Trung vẫn đầy bất định, dù ông Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du châu Á sắp tới.

Ngoài ra, căng thẳng thương mại Mỹ-Canada và những bất đồng nội bộ tại Washington trong bối cảnh chính phủ tạm thời đóng cửa càng khiến giới đầu tư duy trì nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn.

Tại Việt Nam, giá vàng vẫn neo sát đỉnh lịch sử: vàng miếng SJC bán ra quanh 148-149 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tại một số nơi chạm 153 triệu đồng/lượng, cho thấy nhu cầu trú ẩn cao.

Lạm phát bớt nóng - “tin vui” với Fed nhưng chưa đủ trấn an thị trường

Số liệu CPI tháng 9 được xem là “báo cáo vàng” đối với Fed trong bối cảnh hầu hết dữ liệu kinh tế khác bị tạm ngưng do chính phủ Mỹ đóng cửa. Đây là dữ liệu cuối cùng mà các quan chức Fed có thể tham khảo trước khi nhóm họp chính sách vào tuần tới.

Ông Art Hogan, Chiến lược gia trưởng tại B. Riley Wealth, nhận định: “Báo cáo CPI lần này rõ ràng sẽ giúp Fed duy trì lộ trình cắt giảm lãi suất. Ngân hàng trung ương Mỹ đang chú trọng nhiều hơn đến tình trạng việc làm đang suy yếu và sẵn sàng bảo vệ mục tiêu toàn dụng lao động, ngay cả khi lạm phát lõi vẫn cao hơn mục tiêu 2%.”

Thị trường hiện gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm, từ mức 4%-4,25% hiện nay. Một đợt cắt giảm khác nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tháng 12.

Tuy nhiên, các tín hiệu chính sách tiền tệ sau đó vẫn chưa rõ ràng. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump có thể khiến lạm phát quay đầu tăng trong năm 2026. Dù vậy, một số tổ chức tài chính cho rằng giá cả hàng hóa cơ bản, đặc biệt là năng lượng, đang hạ nhiệt và có thể giữ lạm phát trong tầm kiểm soát.

Giá vàng trong nước treo ở vùng cao kỷ lục. Ảnh: CH

Nhiều người vẫn lo ngại lạm phát sẽ tăng vọt trở lại, nhưng thực tế nền kinh tế Mỹ vẫn tỏ ra bền bỉ. Với Fed đang trên đà nới lỏng và lợi nhuận doanh nghiệp tăng, nhiều thị trường có thể tiếp tục đà tăng đến cuối năm.

Trên thị trường hàng hóa, giới phân tích cho rằng giá năng lượng - yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong CPI - có xu hướng hạ nhiệt do sản lượng khai thác ổn định và nhu cầu tiêu thụ chậm lại ở châu Âu và Trung Quốc. Điều này giúp giảm áp lực lạm phát trung hạn. Tuy nhiên, giá thực phẩm và dịch vụ vẫn ở mức cao, khiến Fed phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa rủi ro lạm phát và mục tiêu tăng trưởng việc làm.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed, gần đây nhiều lần nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của Fed hiện nay là ổn định thị trường lao động. Trong khi đó, Tổng thống Trump lại liên tục gây sức ép buộc Fed hạ lãi suất nhanh hơn, cho rằng “lạm phát không còn là vấn đề của nước Mỹ”.

Cuộc giằng co này khiến nhà đầu tư lo ngại Fed có thể bị đẩy vào thế khó: nếu giảm lãi suất quá mạnh, đồng USD có nguy cơ suy yếu sâu, còn nếu quá thận trọng, tăng trưởng có thể chậm lại đáng kể.

Vàng vẫn chưa thoát khỏi vùng rủi ro

Giới phân tích đánh giá, dù phản ứng tích cực trước dữ liệu lạm phát, thị trường vàng vẫn đối mặt với nguy cơ điều chỉnh tiếp trong ngắn hạn. Từ đầu năm đến nay, kim loại quý này đã tăng hơn 60%, trong khi năm 2024 đã tăng tới 27%. Đà tăng quá nóng khiến áp lực chốt lời gia tăng mạnh mẽ mỗi khi thiếu những thông tin hỗ trợ.

Chuyên gia kim loại độc lập Tai Wong nhận định: “Giá vàng cần giảm thêm một nhịp nữa trước khi ổn định. Chu kỳ tăng dài vừa qua khiến thị trường trở nên mong manh. Vàng sẽ phải điều chỉnh để tạo nền giá bền vững hơn cho đợt tăng tiếp theo.”

Tuy nhiên, triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn tích cực. Nếu Fed tiếp tục nới lỏng chính sách và đồng USD suy yếu, vàng có thể hưởng lợi mạnh mẽ nhờ dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị, từ căng thẳng Nga-Ukraine cho đến những bất ổn tại Trung Đông, vẫn là “chất xúc tác” hỗ trợ giá kim loại quý.

Tóm lại, vàng đang trong giai đoạn thử thách quan trọng. Số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng giúp thị trường thở phào nhưng chưa đủ để xác lập xu hướng tăng bền vững. Sau chuỗi 9 tuần tăng giá liên tiếp, cú điều chỉnh hiện tại là cần thiết để thị trường tìm lại trạng thái cân và có thể sau đó bước vào chu kỳ mới.