Giá vàng thế giới hôm nay 26/10

Giá vàng thế giới mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 26/10 giảm mạnh, xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, sau những biến động liên tục trong phiên giao dịch đầu tiên.

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h52 ngày 26/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.990 USD/ounce (mua vào) và 3.992 USD/ounce (bán ra), giảm 5,8 USD, tương đương 0,15% so với mức tham chiếu.

Giá vàng thế giới tuần qua giảm mạnh trong bối cảnh giá dầu tăng, lo ngại lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ hôm thứ Năm còn kích hoạt làn sóng thanh lý tài sản, đẩy giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.164 USD/ounce, lên đỉnh tuần 4.190 USD/ounce vào sáng thứ Hai rồi liên tục giảm. Đến thứ Sáu, giá chạm đáy 3.975 USD/ounce, thấp nhất kể từ đầu tháng 6.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.996 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.010 USD/ounce.

Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nhận định giá vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ biến động lãi suất. Thị trường còn đối mặt với nhiều rủi ro khác như thanh khoản suy giảm, căng thẳng địa chính trị và khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Theo ông Grady, thanh khoản thị trường vàng đang khá thấp. Khối lượng giao dịch vàng hàng ngày chỉ khoảng 129.000 hợp đồng. Nhiều nhà đầu tư mua vàng khi giá tăng gần đây nhưng không tìm được thời điểm thoát hàng thuận lợi. Họ buộc phải bán ra ở mức giá thấp hơn, khiến áp lực giảm giá gia tăng. Căng thẳng tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và những bất định trước cuộc họp Fed cũng khiến giới giao dịch thận trọng.

Trong tuần giao dịch từ ngày 26/10, thị trường sẽ tập trung vào các quyết định lãi suất của Fed, Ngân hàng Trung ương Canada, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Nhà đầu tư cũng theo dõi loạt dữ liệu về tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng và thị trường nhà ở Mỹ.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/10

Ngày 24/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giữ nguyên ở cả hai chiều, ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 25/10, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy giới chuyên gia Phố Wall nghiêng về kịch bản giá tiếp tục giảm trong tuần tới. Trong 17 chuyên gia tham gia khảo sát, 7 người dự báo giá vàng đi xuống, 4 người kỳ vọng giá tăng và 6 người cho rằng giá sẽ đi ngang hoặc chưa thể xác định xu hướng.

Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết xung đột Iran cùng những tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và dự báo lãi suất của Fed tiếp tục cản trở đà tăng của giá vàng.

Ông Lusk cho biết lợi suất trái phiếu khó giảm trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa giá nhà ở có thể tiếp tục đi xuống. Nếu giá nhà giảm và số người muốn bán vượt xa số người mua, giá vàng khó có thể duy trì ở mức 4.000 USD/ounce.

Theo ông Lusk, giá vàng khó phục hồi nếu eo biển Hormuz chưa được mở lại và các cuộc xung đột chưa kết thúc.

Ông dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức giá thấp hơn có thể thu hút nhà đầu tư mua vào. Lực mua có thể xuất hiện khi vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Roukaya Ibrahim, chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research, cho rằng đợt bán tháo trong tuần qua gây thất vọng nhưng chưa đủ để xác nhận một xu hướng giảm sâu hơn.

Bà nhận định, diễn biến hôm thứ Năm có thể liên quan đến áp lực thanh khoản trên nhiều thị trường tài chính, trong khi tâm lý lo ngại khi giá vàng tiến sát các ngưỡng hỗ trợ quan trọng có thể khiến hoạt động bán ra gia tăng.

Bà Ibrahim cho rằng đồng USD mạnh và áp lực lạm phát dai dẳng vẫn hạn chế triển vọng tăng giá của vàng. Dù các chỉ báo kỹ thuật cho thấy kim loại quý có thể phục hồi sau đợt bán tháo, những yếu tố vĩ mô chưa đủ thuận lợi để tạo ra một đợt tăng mạnh.

Theo bà, vàng vẫn thể hiện khả năng chống chịu tương đối tốt trước những bất lợi của kinh tế vĩ mô. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang nghiêng về khả năng phục hồi.