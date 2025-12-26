Giá vàng thế giới hôm nay 26/12/2025

Lúc 21h ngày 25/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.480 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 2 gần nhất giảm 12,3 USD xuống còn 4.494 USD. Giá bạc giao tháng 3 tăng 0,038 USD, lên mức 71,175 USD.

Giá vàng và bạc giảm do áp lực chốt lời sau khi vàng và bạc cùng lập đỉnh lịch sử trong phiên trước. Nhu cầu trú ẩn an toàn cùng các tín hiệu kỹ thuật mang tính tăng giá đã đẩy giá hai kim loại quý này lên những mức rất cao. Các nhà giao dịch vàng và bạc bán lẻ đang rơi vào trạng thái FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) trước các đợt tăng giá mạnh.

Tại Mỹ, Bộ Lao động cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở cấp bang, đã điều chỉnh theo mùa, đạt 214.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 20/12. Con số này thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 223.000 đơn. Số liệu của tuần trước được giữ nguyên ở mức 224.000.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Đồng USD phục hồi từ mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 nhưng nhanh chóng suy yếu trở lại. Các nhà đầu tư vẫn tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức thấp, khiến đồng USD khó lấy lại động lực tăng giá.

Lợi suất trái phiếu ở mức thấp, cùng khả năng lãi suất còn tiếp tục giảm, đã củng cố sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Đáng chú ý, ngay cả khi đồng USD ổn định trở lại, áp lực bán vàng vẫn rất hạn chế, cho thấy lực cầu đang giữ giá vàng ở vùng cao.

Một số thị trường vàng trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới thường rơi vào trạng thái trầm lắng khi khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh do các trung tâm tài chính lớn đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/12/2025

Phiên giao dịch ngày 25/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên 25/12 ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đi ngang, giao dịch ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, chốt phiên ở mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Theo ông Brian Fung, Giám đốc điều hành Sàn Giao dịch Vàng Hong Kong (Trung Quốc), giá vàng ghi nhận mức tăng hàng năm mạnh nhất trong lịch sử, vượt qua cả mức tăng 70% của năm 1979. Đà tăng này nối tiếp mức tăng 26% trong năm 2024, phản ánh xu hướng đi lên rõ rệt của kim loại quý trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu nhiều biến động.

Ông Fung dự báo đà tăng của vàng sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2026, với khả năng giá có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce. Theo ông, đợt tăng mạnh trong năm 2025 chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị leo thang và các chính sách thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

“Cả nhà đầu tư cá nhân lẫn các ngân hàng trung ương đều đang tìm cách đa dạng hóa danh mục, giảm sự phụ thuộc vào tài sản định giá bằng đồng USD. Trong bối cảnh đó, vàng trở thành lựa chọn trú ẩn an toàn”, ông Fung nhận định.

Theo ông, các yếu tố hỗ trợ giá vàng hiện nay chưa có dấu hiệu suy yếu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới, tạo nền tảng cho đà tăng tiếp diễn trong năm 2026.

Cùng chung quan điểm, nhiều tổ chức tài chính lớn cũng đưa ra dự báo tích cực đối với vàng. Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng tháng 12/2026 lên 4.900 USD/ounce, trong khi Morgan Stanley dự báo mức 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026. Bank of America và JPMorgan thậm chí kỳ vọng giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Ông Fung nhấn mạnh rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là động lực quan trọng của đà tăng này. Trong bối cảnh lãi suất giảm và rủi ro địa chính trị gia tăng, các ngân hàng trung ương đang dần giảm tỷ trọng nắm giữ tài sản bằng USD, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như một kênh đầu tư thay thế an toàn.