Giá vàng thế giới ngày 24/12/2025

Tới 20h15 ngày 23/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.490 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.519 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 23/12 cao hơn khoảng 71% (tương đương tăng 1.865 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/12.

Trên thị trường New York, giá vàng giao ngay tối 23/12 (giờ Việt Nam) tiếp tục bứt phá, lập đỉnh cao lịch sử mới, có thời điểm áp sát mốc 4.500 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Nam Mỹ nóng lên.

Vàng còn được hỗ trợ bởi một đồng USD yếu đi khá nhanh. Chỉ số DXY giảm xuống 97,9 điểm, so với 98,5 điểm trong tuần trước và 115 điểm hồi đầu năm.

Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn SJC lên đỉnh mới. Ảnh: HH

Vàng còn được hỗ trợ khi giá bạc vọt lên đỉnh cao kỷ lục mới, đạt 70,1 USD/ounce, khiến nhu cầu chuyển trở lại vàng.

Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong tuần giao dịch ngắn ngủi trước kỳ nghỉ lễ dài ngày Noel và Tết dương lịch, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela.

Giá vàng trong nước ngày 24/12/2025

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh theo thế giới.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 23/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 157-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm thêm 50 đồng xuống 26.870 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Như vậy, vàng đã liên tục tăng giá và đã ghi nhận hơn 50 lần lập đỉnh cao mới trong năm 2025. Vàng vẫn được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị lan rộng và chưa có tín hiệu tích cực, ở nhiều nơi trên thế giới.

Ngoài ra, điểm đáng chú ý là sự hỗ trợ từ đồng USD tiếp tục suy yếu. Tuy nhiên, đồng bạc xanh gần đây phát đi một tín hiệu quan trọng. Sau một giai đoạn suy yếu kéo dài, đồng USD gần đây phát đi tín hiệu kỹ thuật quan trọng - “golden cross”, cho thấy khả năng hình thành hoặc quay trở lại xu hướng tăng.

Golden cross xuất hiện khi đường trung bình động ngắn hạn (thường là MA 50 ngày) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn (thường là MA 200 ngày). Tín hiệu này cho thấy động lực giá trong ngắn hạn đang cải thiện, qua đó làm gia tăng khả năng xu hướng giảm trước đó đã suy yếu và thị trường có thể bước vào giai đoạn phục hồi hoặc tăng giá.

Golden cross được nhiều nhà đầu tư và các quỹ lớn theo dõi, bởi tín hiệu này thường hình thành sau một giai đoạn thị trường suy yếu kéo dài và có thể phản ánh sự cải thiện dần trong tâm lý đầu tư.

Nếu đúng điều này xảy ra và đồng USD hồi phục, khả năng vàng sẽ chịu áp lực giảm giá.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng trong việc tiếp tục cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2026 cũng có thể hỗ trợ đồng USD không giảm thêm nữa.

Trước đó, một số dự báo cho rằng, vàng có thể sẽ không có được một tốc độ tăng mạnh mẽ trong năm 2026 như trong năm 2025. Nếu căng thẳng địa chính trị suy giảm, áp lực chốt lời vàng có thể lớn.