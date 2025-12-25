Giá vàng thế giới hôm nay 25/12/2025

Tới 20h15 ngày 24/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.487 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York đạt 4.511 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 24/12 cao hơn khoảng 71% (tương đương tăng 1.862 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 23/12.

Trên sàn New York, giá vàng giao ngay tối 24/12 (giờ Việt Nam) vẫn treo ở mức rất cao. Trước đó, vàng có lúc lên sát ngưỡng 4.522 USD/ounce bất chấp Mỹ công bố số liệu mất việc làm ở mức thấp.

Giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới.

Tuy nhiên, đà tăng bị cản lại trước một kỳ nghỉ lễ Noel, Tết Dương lịch dài và một thị trường lao động Mỹ tươi sáng hơn. Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Tư thông báo rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của tiểu bang trong tuần kết thúc ngày 20/12, sau khi điều chỉnh theo mùa, đạt 214.000 đơn; thấp hơn dự kiến là 223.000 đơn. Con số của tuần trước không thay đổi, vẫn ở mức 224.000.

Giá vàng miếng SJC và nhẫn SJC lên đỉnh cao lịch sử. Ảnh: HH

Trong khi đó, chỉ số trung bình động 4 tuần đối với các đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới - thường được coi là thước đo đáng tin cậy hơn về thị trường lao động - đạt 216.750, thấp hơn mức trung bình 217.500 của tuần trước và thấp hơn dự kiến ​​là 219.000.

Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp đạt 1,923 triệu người trong tuần kết thúc ngày 13/12, cao hơn mức điều chỉnh 1,885 triệu người của tuần trước và mức dự kiến ​​1,9 triệu người.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/12/2025

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh theo thế giới và tiếp tục lập đỉnh cao mới.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 24/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 157,2-159,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm thêm 10 đồng xuống 26.860 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Trong nửa đầu tuần cuối cùng của năm 2025, giá vàng bất ngờ trở lại với một đợt tăng mạnh, liên tiếp lập kỷ lục mới. Vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị lan rộng và chưa có tín hiệu tích cực, ở nhiều nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, vàng đang chịu áp lực giảm trước một đợt nghỉ lễ dài.

Nhiều tổ chức dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026, nhưng cũng cảnh báo tốc độ tăng có thể sẽ không được như năm 2025.

Chuyên gia Charlie Morris đến từ ByteTree cho rằng, đà tăng giá của vàng dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong năm 2026 và sự suy yếu của tiền điện tử có thể đẩy giá bạc lên cao hơn. Trong khi đó, Bitcoin, trí tuệ nhân tạo (AI) và lĩnh vực công nghệ có thể sẽ giảm tốc vào năm tới.

Morris tỏ ra rất lạc quan với vàng trong dài hạn. Từ năm 2020, ông từng dự báo giá vàng có thể đạt 7.000 USD/ounce vào năm 2030 - một nhận định khi đó bị xem là phi lý. Tuy nhiên, với việc giá vàng tăng khoảng 2.500 USD trong 5 năm qua, dự đoán này trở nên khả thi hơn.

Sở dĩ Charlie Morris đưa ra dự báo như vậy vì chuyên gia này kỳ vọng dài hạn về lạm phát đã tăng lên ở thế giới phương Tây, từ 2% lên khoảng 4%, và việc in tiền sẽ dẫn đến lạm phát kéo dài.

Ông lý giải thị trường đã chứng kiến ​​lạm phát tiền tệ, nhưng chưa có lạm phát tiêu dùng kéo dài. Tuy nhiên, ông tin rằng điều này cuối cùng sẽ xảy ra.

“Với tình trạng thâm hụt ngân sách dai dẳng, dường như điều đó là không thể tránh khỏi và chắc chắn sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó”, ông nói, “Tôi không hiểu làm thế nào mà thế giới này tràn ngập tiền mà cuối cùng lại không gây ra lạm phát, đặc biệt khi các nhà hoạch định chính sách đang tập trung vào nền kinh tế thực. Khi tiền tìm được đường vào nền kinh tế thực thì sớm muộn gì cũng gây ra lạm phát”.