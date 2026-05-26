Giá vàng thế giới hôm nay 26/5/2026

Sáng nay, giá vàng thế giới vượt 4.573 USD/ounce, hướng đến mốc 4.600 USD/ounce.

Lúc 23h ngày 25/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.570 USD/ounce, tăng 60 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.571 USD/ounce.

Tâm điểm của thị trường vẫn là diễn biến tại eo biển Hormuz. Thay vì lo ngại leo thang căng thẳng, thị trường hiện kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận hòa bình, giúp tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng này hoạt động trở lại bình thường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã đạt được nhiều tiến triển trong đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nhiều bất đồng lớn vẫn chưa được giải quyết.

Giá dầu giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Dầu Brent lùi dưới 100 USD/thùng, còn dầu WTI giảm về quanh 92 USD/thùng. Giá dầu giảm góp phần hạ áp lực lạm phát, khiến đồng USD suy yếu và hỗ trợ giá vàng, bạc phục hồi.

Thị trường Mỹ nghỉ lễ nên không có dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố trong ngày. Giới đầu tư hiện chờ các số liệu kinh tế Mỹ sẽ công bố từ ngày thứ Ba, gồm chỉ số giá nhà, niềm tin tiêu dùng, GDP quý I, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới.

Theo giới phân tích, giá dầu giảm đang hỗ trợ vàng do làm giảm áp lực lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài.

Từ khi xung đột Iran bùng phát hồi cuối tháng 2, giá vàng đã giảm khoảng 14% do giá năng lượng tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát và nguy cơ Fed nâng lãi suất.

Hiện thị trường dự báo khoảng 40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 năm nay, thay vì kỳ vọng cắt giảm lãi suất như trước khi xung đột xảy ra.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm nhờ tâm lý lạc quan hơn. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng gần 3%, trong khi các chỉ số lớn tại châu Âu cũng đồng loạt đi lên.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/5/2026

Chốt phiên giao dịch 25/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Dự báo giá vàng

Ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng giá vàng hiện vẫn chịu tác động lớn từ diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Xung đột giữa Mỹ và Iran càng kéo dài, nguy cơ gây tổn hại lâu dài cho nền kinh tế toàn cầu càng lớn.

Khảo sát niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan giảm mạnh là dấu hiệu cho thấy giá năng lượng tăng cao đang bắt đầu lan rộng trong nền kinh tế, không chỉ ảnh hưởng đến giá xăng mà còn tác động đến chi phí tiêu dùng nói chung.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn duy trì đà tăng khiến dòng tiền chưa thực sự quay trở lại với vàng. Nếu căng thẳng Iran được giải quyết, chứng khoán có thể tiếp tục tăng mạnh, qua đó hỗ trợ triển vọng kinh tế và làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Theo Weyer, dù các nhịp giảm của vàng hiện tạo cảm giác khá mạnh do giá đang ở vùng cao quanh 4.500 USD/ounce, nhưng xét theo tỷ lệ phần trăm thì mức điều chỉnh thực tế không quá lớn.

Ông Weyer dự báo giá vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh mốc 4.500 USD/ounce, với vùng hỗ trợ khoảng 4.470 USD và kháng cự quanh 4.560 USD, khó xuất hiện xu hướng bứt phá rõ rệt.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, tiếp tục duy trì quan điểm bi quan với vàng trong ngắn hạn. Dù giá vàng đã phục hồi nhẹ sau khi xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, xu hướng trung hạn vẫn nghiêng về giảm giá.

Kuptsikevich cho rằng giá vàng đang dao động giữa đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, phản ánh xu hướng dài hạn vẫn tích cực nhưng xu hướng trung hạn đã suy yếu khi các đỉnh giá sau liên tục thấp hơn đỉnh trước.

Ông Kuptsikevich dự báo giá vàng có thể lùi về vùng 4.370-4.400 USD/ounce trong tuần tới. Đây được xem là vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng và có thể xuất hiện cuộc giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán. Vàng cần vượt trở lại mốc 4.800 USD/ounce mới có thể xác nhận khả năng quay lại xu hướng tăng dài hạn.