Giá vàng thế giới hôm nay 26/6/2026

Lúc 21h ngày 25/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.012 USD/ounce, tăng 11 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.031 USD/ounce.

Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ chưa đủ để làm thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo của thị trường. Kết quả này giúp xoa dịu lo ngại lạm phát tăng nóng hơn dự kiến.

Sau khi số liệu được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng tích cực. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 2,3%, S&P 500 tăng 0,8% và Dow Jones tăng 0,2%.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Tâm lý thị trường vàng vẫn chịu ảnh hưởng từ cuộc họp Fed ngày 17/6. Dù Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5%-3,75%, các dự báo mới cho thấy nhiều quan chức đang nghiêng về khả năng có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.

Chín thành viên Fed dự báo lãi suất có thể tăng thêm trong năm 2026, qua đó củng cố kỳ vọng mặt bằng lãi suất thực sẽ duy trì ở mức cao và tiếp tục gây áp lực lên vàng cũng như bạc.

Giá dầu Brent giảm xuống còn khoảng 72,24 USD/thùng, gần trở lại mức trước khi xảy ra xung đột, sau khi lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tăng gấp đôi trong vòng 24 giờ và đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 2.

Diễn biến này giúp giảm bớt nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng, đồng thời hạ nhiệt áp lực lạm phát từ giá năng lượng. Giới phân tích lưu ý rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn còn mong manh, rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn biến mất khỏi thị trường.

Chỉ số USD Index duy trì quanh 101,64 điểm, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động gần ngưỡng 4,4%.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 25/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 141,5-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Ông Jerry Prior, Giám đốc điều hành kiêm nhà quản lý danh mục cấp cao tại KMLM, cho rằng đợt điều chỉnh gần đây đang mở ra cơ hội mua vào hấp dẫn đối với vàng, bất chấp những áp lực ngắn hạn vẫn hiện hữu trên thị trường.

Theo ông Prior, các yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa thay đổi, nổi bật là xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD của nhiều quốc gia. Đây được xem là động lực mang tính cấu trúc có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng trong những năm tới.

Áp lực bán gần đây chủ yếu xuất phát từ lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed và việc căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt. Tuy nhiên, phần lớn tác động tiêu cực đã được phản ánh vào giá vàng sau đợt điều chỉnh mạnh vừa qua.

Ông Prior nhận định giá vàng vẫn có khả năng giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn. Lực mua từ các ngân hàng trung ương có thể sớm quay trở lại khi nhiều quốc gia tiếp tục tăng dự trữ vàng thay vì nắm giữ tài sản định giá bằng USD.

Triển vọng lạm phát duy trì ở mức cao trong dài hạn cũng được xem là yếu tố hỗ trợ đối với kim loại quý. Nhà đầu tư nên tập trung vào các yếu tố nền tảng dài hạn thay vì những biến động ngắn hạn của chính sách tiền tệ.

Chuyên gia này dự báo giá vàng có thể tăng lên khoảng 4.500 USD/ounce vào cuối năm nay nhờ lực mua từ các ngân hàng trung ương và xu hướng phi USD hóa tiếp tục lan rộng trên toàn cầu.