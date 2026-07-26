Giá vàng thế giới hôm nay 26/7/2026

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên cuối tuần khi lực bán suy yếu. Đà phục hồi còn được hỗ trợ bởi giá dầu hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm. Tuy nhiên, đồng USD vẫn duy trì ở mức cao, hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.053 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.055 USD/ounce.

Các số liệu kinh tế cho thấy bức tranh trái chiều đối với thị trường vàng. Hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong tháng 7 tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng. Doanh số bán nhà mới trong tháng 6 cũng tăng, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu duy trì ở mức 187.000 đơn, cho thấy thị trường lao động vẫn rất ổn định.

Những số liệu này đã làm giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ sau khi CPI và PPI hạ nhiệt. Biến động của giá dầu tiếp tục khiến thị trường lo ngại về rủi ro lạm phát.

Giới đầu tư vẫn nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới, dù thị trường vẫn để ngỏ xác suất tăng lãi suất.

Giá vàng trong nước tuần qua biến động mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn khoảng 4,678% sau khi chạm mức cao nhất trong 18 tháng. Chỉ số USD Index (DXY) chốt phiên quanh 101,47 điểm.

Tình hình tại eo biển Hormuz vẫn rất căng thẳng khi hoạt động vận tải chịu áp lực từ các yếu tố quân sự, hàng hải và ngoại giao, dù tuyến đường chưa bị đóng cửa.

Giá dầu Brent giảm xuống khoảng 96,78 USD/thùng sau khi có thời điểm vượt 102 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức 89,31 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 25/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Trong khi đó, so với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giảm 6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 138,8-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,9-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho rằng diễn biến của lạm phát sẽ quyết định xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Theo ông Otunuga, thị trường hiện định giá khoảng 34% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 7, nhưng phần lớn vẫn nghiêng về kịch bản tăng lãi suất vào tháng 9. Bên cạnh đó, việc Mỹ áp thuế nhập khẩu mới từ 10-12,5% đối với nhiều đối tác thương mại lớn có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, khiến Fed càng khó nới lỏng chính sách.

Ông Otunuga nhận định tuần tới có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thị trường. Đáng chú ý nhất là cuộc họp chính sách của Fed, chỉ số PCE và diễn biến địa chính trị. Nếu PCE cao hơn kỳ vọng, khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 sẽ tăng lên và giá vàng có thể quay lại kiểm định mốc 4.000 USD/ounce.

Ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, vàng sẽ có cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, khi giá dầu vẫn quanh 100 USD/thùng, dư địa phục hồi bền vững của vàng không nhiều.

Theo ông Otunuga, 4.000 USD/ounce vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng nhất. Nếu mốc này bị phá vỡ, giá vàng có thể giảm về 3.950 USD/ounce, thậm chí 3.900 USD/ounce.

Ngược lại, nếu giữ vững mốc, vàng có khả năng phục hồi lên 4.100-4.200 USD/ounce.