Thị trường vàng trong ngày vía Thần Tài 26/2 tiếp tục nóng rực với số lượng người xếp hàng mua vàng rất lớn. Trong vài phiên trước đó, số lượng người đến bán vàng cũng khá nhiều, nhiều người mang vài chục chỉ đi bán. Nhưng số lượng người mua áp đảo.

Trong ngày 26/2, người mua áp đảo nhưng chủ yếu số lượng ít để lấy may.

Sau nhiều ngày tăng liên tục theo giá thế giới cũng như kéo rộng mức chênh với giá quốc tế, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn nhiều thương hiệu lớn trong nước hôm 26/2 đã chứng kiến áp lực giảm đầu tiên.

Phiên giao dịch 26/2, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 181-184 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua, chốt phiên ở mức 181-184 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được điều chỉnh giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 180,9-183,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, kết phiên ở mức 181-184 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á dao động trong khoảng 5.180-5.190 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước không còn tăng mạnh hơn thế giới như trong các phiên trước đó. Vàng miếng SJC hiện cao hơn giá thế giới quy đổi theo tỷ giá ngân hàng khoảng 20,9 triệu đồng/lượng, còn theo tỷ giá trên thị trường tự do còn cao hơn khoảng 17,3 triệu đồng/lượng. Trước đó, có lúc vàng trong nước cao hơn vàng thế giới hơn 22 triệu đồng/lượng.

Trong vài phiên trước ngày 26/2, nhiều người mang vàng đi bán cho biết họ lo ngại giá vàng sẽ giảm sau ngày lễ Thần Tài do mức chênh có thể thu hẹp lại sau ngày lễ.

Trên thực tế, giá vàng nguyên liệu 9999 tại Bảo Tín Minh Châu đầu giờ chiều 26/2 đã giảm mạnh còn 171 triệu đồng/lượng, so với mức 176 triệu đồng/lượng sáng 25/2 cho dù giá thế giới vẫn treo cao, quanh mức 5.190 USD/ounce.

Một câu hỏi được đặt ra là liệu giá vàng SJC, vàng nhẫn có giảm mạnh từ ngày mai hay không?

Thông thường trong các năm trước, giá vàng trong nước thường giảm khá nhanh sau ngày Thần Tài vì mức chênh với giá thế giới được thu hẹp. Năm nay, mức chênh là rất lớn, lên tới 21-22 triệu đồng/lượng cho nên khả năng giảm giá là khá lớn. Trong cả năm trước đó, mức chênh phổ biến ở mức 14-18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước treo cao nhiều ngày trước và trong Lễ Thần Tài. Ảnh: MH

Giá vàng sẽ ra sao sau ngày Lễ Thần Tài?

Một số dự báo cho rằng, giá vàng thế giới có thể có một vài đợt điều chỉnh giảm nhẹ sau cú tăng bứt tốc từ dưới 4.900 USD/ounce lên ngưỡng gần 5.200 USD/ounce như hiện nay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế đối ứng áp lên hàng hóa nhập từ các nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, nhiều dự báo cho rằng giá vàng thế giới có thể tiếp tục tăng trong trung hạn và trong năm 2026, lên mức 6.000 USD/ounce, thậm chí 6.800 USD/ounce (tương đương khoảng 220 triệu đồng/lượng) trong bối cảnh bất định gia tăng, từ biến động chính trị nội bộ tại Mỹ đến căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực như Iran và Ukraine.

Trên Kitco, theo Julia Khandoshko, Giám đốc điều hành của công ty môi giới châu Âu Mind Money, các loại thuế quan mới của Mỹ đang định hình lại kỳ vọng toàn cầu, tác động đến triển vọng lạm phát và tâm lý rủi ro khi chúng tạo thêm một lớp bất ổn mới cho các nhà đầu tư. Theo đó, ông Trump đã mở ra một chiếc hộp Pandora mới mà không có lối thoát nào tốt đẹp. Những rủi ro về chính trị và pháp lý ngày càng gia tăng và chúng đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Thuế quan toàn cầu mới của ông Trump có hiệu lực ở mức 10% từ ngày 24/2, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ cuối tuần trước phán quyết rằng ông không có thẩm quyền áp đặt nhiều loại thuế quan riêng lẻ theo từng quốc gia như đã ban hành từ tháng Tư năm ngoái.

Còn theo Nicky Shiels đến từ MKS PAMP, với đà tăng hiện tại, giá vàng và bạc có thể còn cao hơn trong năm nay. Bà lưu ý rằng chu kỳ hiện tại đã kéo dài 39 tháng, với giá vàng tăng hơn 200%, bạc tăng khoảng 350% và đồng đô la Mỹ giảm 13%.

Theo Nicky Shiels, thị trường vàng tăng giá vẫn đang ở "giai đoạn giữa chu kỳ", có thể đạt 6.750 USD vào thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 10.

Kim loại quý được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản truyền thống như lãi suất giảm, bất ổn địa chính trị, sự không chắc chắn về kinh tế và sự suy yếu của đồng USD và cũng có những yếu tố tích cực khác khiến chu kỳ này trở nên khác biệt. Tình trạng bất ổn tài chính toàn cầu nghiêm trọng hơn nhiều so với các chu kỳ trước đây, với nợ công cao và thâm hụt kéo dài.