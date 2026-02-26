Trên thế giới, tới 20h30 ngày 25/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.190 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.204 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 25/2 cao hơn khoảng 19,7% (tương đương tăng 855 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 164,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/2.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế nóng trở lại trong bối cảnh thế giới bất định, nước Mỹ đối mặt với nhiều khó khăn. Giá bạc tăng mạnh. Trong nước, vàng SJC tiếp tục leo thang, trong khi vàng nhẫn hạ nhiệt.

Vàng và bạc tăng giá khi xuất hiện tín hiệu mua vào theo phân tích kỹ thuật. Nhu cầu trú ẩn an toàn cũng xuất hiện trong bối cảnh môi trường địa chính trị vẫn còn bất ổn.

Trên Kitco, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, Susan Collins hôm 24/2 cho biết lãi suất Mỹ có khả năng sẽ không thay đổi “trong một thời gian” do dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy sự cải thiện trong thị trường lao động Mỹ, trong khi rủi ro lạm phát vẫn còn. Thị trường lao động đang cho thấy “ít nhất là một số dấu hiệu ổn định bất thường”, bà Collins nói trong một cuộc thảo luận do Fed Boston tổ chức. Bà Collins cũng chỉ ra sự cần thiết phải có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang giảm xuống mức 2%.

Theo bà Collins, sau khi nới lỏng 175 điểm cơ bản trong một năm rưỡi qua, Fed đang giữ lãi suất ở mức 3,5-3,75%/năm, “có lẽ khá gần với mức trung lập”. Lãi suất không kích thích cũng không kìm hãm nền kinh tế.

Giá vàng SJC tiếp tục tăng giá. Ảnh: MH

Vàng tăng giá còn do giá dầu tăng trước những căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 25/2, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng giá, trong khi đó vàng nhẫn một số thương hiệu lớn quay đầu giảm vào buổi chiều.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 25/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 25/2, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 25/2 ở mức 26.700 đồng/USD (mua) và 26.750 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giá vàng tăng khá nhanh, từ 5.090 USD và đang tiến dần tới ngưỡng 5.200 USD/ounce khi rủi ro địa chính trị và sự suy yếu của USD thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Bất chấp tín hiệu từ Fed, căng thẳng thương mại, lo ngại tăng trưởng và sự suy yếu của USD vẫn giữ cho xu hướng tăng của cả vàng và bạc được duy trì.

Động lực tăng chủ yếu đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trước thềm đàm phán hạt nhân Mỹ–Iran. Căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại trên thị trường. Bối cảnh bất ổn này tạo lợi thế cho vàng khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh phòng vệ trước các cú sốc khó lường. Đồng thời, diễn biến suy yếu của USD Index cũng góp phần củng cố đà phục hồi của kim loại quý.

Bạc thường vận động cùng chiều với vàng trong các giai đoạn tâm lý né tránh rủi ro chiếm ưu thế. Căng thẳng địa chính trị gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với cả hai kim loại. Nhà đầu tư xem bạc như một lựa chọn trú ẩn thay thế khi vàng tăng mạnh. Khi mức độ lo ngại leo thang, dòng tiền vào nhóm kim loại quý có xu hướng mở rộng, qua đó tạo thêm áp lực tăng giá đối với bạc.

Tuy vậy, chính sách của Fed vẫn là yếu tố cản trở đáng kể, dù tác động hiện tại có phần hạn chế. Các quan chức Fed cho biết chưa vội cắt giảm lãi suất do lạm phát còn dai dẳng. Mặt bằng lãi suất cao thường gây sức ép lên vàng và bạc. Tuy nhiên, rủi ro từ chính sách thương mại và lo ngại về tăng trưởng toàn cầu vẫn hiện hữu. Căng thẳng thương mại bổ sung thêm động lực hỗ trợ kim loại quý. Các mức thuế mới cùng nguy cơ gia tăng thuế quan làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng, có thể kìm hãm tăng trưởng và làm gia tăng biến động.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng có thể ổn định quanh vùng hỗ trợ 5.140 USD/ounce và thử thách lại vùng kháng cự tại 5.244 USD/ounce. Ngưỡng kháng cự gần nhất nằm ở 5.205 USD/ounce, nếu vượt qua mốc này, giá có thể tăng lên trong vùng từ 5.221 USD đến 5.244 USD/ounce.