Giá vàng thế giới hôm nay 27/3/2026

Thị trường vàng thế giới đang trong giai đoạn biến động mạnh với xu hướng giảm chiếm ưu thế. Giá vàng giao ngay duy trì quanh vùng thấp sau khi các dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố không tạo ra bất ngờ lớn.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 21/3 ở mức 210.000 đơn, đúng bằng dự báo của thị trường. Con số này cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng tiếp tục giao dịch gần vùng đáy trong phiên, quanh mức 4.412-4.436 USD/ounce. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên.

Diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong dòng tiền toàn cầu khi nhà đầu tư có cơ hội nắm giữ USD trong điều kiện lãi suất đã được cải thiện.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố chi phối thị trường. Các động thái quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu khiến giá dầu duy trì ở mức cao, quanh 93 USD/thùng.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Giá năng lượng tăng làm gia tăng áp lực lạm phát. Điều này buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lập trường thận trọng. Lãi suất cao kéo dài khiến vàng kém hấp dẫn do không mang lại lợi suất và xu hướng giảm giá vẫn tiếp tục.

Thị trường tài chính Mỹ xuất hiện dấu hiệu căng thẳng. Chỉ số đo lường rủi ro thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh, cho thấy thanh khoản có dấu hiệu suy giảm. Đây là yếu tố có thể khiến nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên nắm giữ tiền mặt.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/3/202

Chốt phiên giao dịch ngày 26/3, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giảm tương tự, xuống mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh hơn, tới 4,5 triệu đồng/lượng, về mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Ông Nitesh Shah, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa và vĩ mô tại WisdomTree, cho rằng đợt điều chỉnh mạnh gần đây chủ yếu đến từ yếu tố kỹ thuật và dòng tiền. Giá vàng đã giảm hơn 1.000 USD so với đỉnh. Phần lớn mức giảm này không thể giải thích bằng các yếu tố như lợi suất trái phiếu hay biến động của đồng USD.

Đà giảm đến từ hoạt động bán giải chấp và nhu cầu thanh khoản trong bối cảnh thị trường biến động. Nhà đầu tư buộc phải bán vàng để bù đắp thua lỗ ở các tài sản khác.

Ông Shah cho rằng đây là hiện tượng thường thấy trong các giai đoạn bất ổn. Trong nhiều sự kiện địa chính trị lớn trước đây, vàng thường giảm trong giai đoạn đầu trước khi bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Ở góc nhìn dài hạn, ông đánh giá mức giá hiện tại đang trở nên hấp dẫn. Đây có thể là cơ hội cho nhà đầu tư tìm kiếm điểm mua vào sau giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Ông cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất mạnh. Lạm phát hiện nay phần lớn đến từ yếu tố cung, đặc biệt là năng lượng. Việc thắt chặt tiền tệ quá mức có thể làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế.

Trong kịch bản này, các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái “chờ đợi” thay vì hành động quyết liệt. Điều này về dài hạn có thể hỗ trợ giá vàng.

Ông Shah dự báo giá vàng có thể kết thúc năm quanh mốc 5.020 USD/ounce. Trong kịch bản tích cực hơn, nếu rủi ro địa chính trị tiếp tục leo thang, giá vàng thậm chí có thể hướng tới vùng 6.000 USD/ounce.

Bên cạnh đó, môi trường kinh tế cuối chu kỳ với lạm phát cao và nguồn cung hạn chế được đánh giá là thuận lợi cho nhóm hàng hóa nói chung. Vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư như một công cụ phòng ngừa rủi ro.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh. Xu hướng giảm có thể duy trì nếu đồng USD và lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng. Về dài hạn, các yếu tố nền tảng vẫn đang hỗ trợ kim loại quý.