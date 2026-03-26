Giá vàng thế giới hôm nay 26/3

Trên thế giới, tới 21h ngày 25/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.550 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.578 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 25/3 cao hơn khoảng 5% (tương đương tăng 215 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 144,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 26,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế không giữ được mốc 4.600 USD sau những thông tin đột phá về Mỹ-Iran. Trong nước, vàng SJC và nhẫn trơn chịu thêm áp lực khi đang cao hơn giá thế giới 26 triệu đồng/lượng tính theo tỷ giá ngân hàng và cao hơn 20,6 triệu đồng tính theo tỷ giá tự do.

Vàng tăng trở lại chủ yếu do đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi những tín hiệu tích cực về cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, đà tăng bị kìm hãm bởi sự thận trọng của giới đầu tư.

Giá bạc tăng khá mạnh từ mức 68,8 USD/ounce hôm 24/3 lên 72 USD/ounce hôm 25/3.

Vàng tăng trở lại sau khi Iran đã nhận được đề xuất hòa bình 15 điểm do Mỹ soạn thảo. Đề xuất này bao gồm việc nới lỏng trừng phạt, hợp tác hạt nhân dân sự, giảm quy mô chương trình hạt nhân của Iran, giới hạn tên lửa và quyền tiếp cận cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Mỹ đang chờ phản hồi từ Iran. Ông Trump nói rằng Iran “muốn đạt được một thỏa thuận”.

Tuy nhiên, kết quả xung đột Mỹ-Israel và Iran vẫn còn ở phía trước.

Giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh. Ảnh: HH

Giá vàng trong nước hôm nay 26/3/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 25/3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt thêm khoảng 5 triệu đồng/lượng nhưng bất ngờ điều chỉnh giảm bớt 2 triệu đồng/lượng vào cuối giờ chiều sau khi có thông tin công an xuất hiện tại Bảo Tín Minh Châu và đơn vị này đóng cửa nhiều cửa hàng vàng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 25/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), còn tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 25/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170,3-173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,3 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 25/3 ở mức 27.950 đồng/USD (mua) và 28.000 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Áp lực đang gia tăng trở lại lên vàng sau khi Tehran chưa thể hiện rõ thiện chí thỏa hiệp, ít nhất là trước công chúng, nói rằng Mỹ đang tự đàm phán với chính mình. Trong khi Mỹ dự kiến ​​sẽ triển khai 2.000 binh sĩ đến Trung Đông, bổ sung vào khoảng 5.000 binh sĩ dự kiến ​​sẽ bắt đầu đến khu vực trong những ngày tới.

Iran tiếp tục các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập và Israel hôm 25/3 nhưng chưa có báo cáo về thương vong.

Hiện giới đầu tư cũng đang theo dõi động thái của Ấn Độ về xung đột Iran với tư cách là nước lãnh đạo nhóm BRICS để dẫn dắt khối này.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng theo dõi những diễn biến mới trên chiến trường. Tên lửa tầm xa của Iran đang gây ra thiệt hại lớn hơn.

Một điểm cũng được thị trường chú ý là phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kém hiệu quả cho thấy nguy cơ lạm phát đáng lo ngại đang hiện hữu. Giá trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh hôm 24/3, qua đó kéo lợi suất trái phiếu tăng, sau khi các nhà đầu tư từ chối tham gia đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm trong bối cảnh lo ngại rằng một cuộc chiến tranh kéo dài ở Trung Đông có thể dẫn đến sự gia tăng lạm phát do giá dầu tăng.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm tăng tới 10 điểm cơ bản lên 3,96%, kéo theo lợi suất trái phiếu ở tất cả các kỳ hạn tăng cao khi giá dầu tăng.

Trong khi đó, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bang Michael Barr hôm thứ Ba cho biết các nhà hoạch định chính sách có thể cần giữ lãi suất của Mỹ ổn định trong “một thời gian” để giải quyết tình trạng lạm phát đang ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.