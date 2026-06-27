Giá vàng thế giới hôm nay 27/6/2026

Tính tới 20h30 ngày 26/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng 30 USD (+0,74%) lên 4.057 USD/ounce, trong khi hợp đồng giao tháng 8 trên Comex ở mức 4.078 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 26/6 giảm 6,5% (tương đương 280 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 129 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 26/6.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng trở lại trong bối cảnh đồng USD quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số DXY giảm 0,3% xuống 101,1 điểm.

Vàng hồi phục giữa lúc giá dầu giảm sâu, giúp giới đầu tư bớt lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay hơn trong việc chống lạm phát. Giá dầu WTI giảm thêm 2,9% xuống 69,5 USD/thùng. Dầu Brent giảm 3,7% xuống 72,5 USD/thùng.

Dù đồng USD giảm nhẹ trong phiên, đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn duy trì ở vùng cao tiếp tục hạn chế đà phục hồi của vàng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Hoàng Hà

Báo cáo cập nhật lạm phát của Mỹ hôm thứ Năm cho thấy lạm phát PCE tháng 5 tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập cá nhân và chi tiêu tiêu dùng đều tăng 0,7% trong tháng. Dữ liệu này củng cố quan điểm rằng nới lỏng chính sách tiền tệ không phải là kịch bản cơ bản cho cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 28-29/7 tới, ngay cả khi giá dầu giảm đã làm giảm tác động lạm phát tức thời từ cú sốc Trung Đông.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/6/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 26/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 26/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 26/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 26/6 ở mức 26.720 đồng/USD (mua) và 26.750 đồng/USD (bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới hồi phục mạnh nhờ đồng USD quay đầu giảm và lực cầu bắt đáy khi giá xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, áp lực lên giá vàng thế giới vẫn còn lớn.

Báo cáo lạm phát PCE tháng 5 của Mỹ củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí còn dư địa tăng lãi suất 1-2 lần trong những tháng cuối năm. Đây tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên giá vàng.

Xu hướng của giá vàng từ nay tới cuối năm có thể vẫn là đi xuống do tác động từ chính sách tiền tệ thắt chặt.

Thị trường vàng đang đứng trước nhiều thách thức khi bước sang nửa cuối năm 2026, trong bối cảnh vai trò tài sản trú ẩn an toàn có dấu hiệu suy giảm. Trái phiếu Chính phủ Mỹ đang nổi lên như một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với vàng.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz đã hạ nhiệt khi lưu lượng tàu thuyền dần trở lại bình thường, kéo giá dầu giảm. Điều này làm giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng, bất chấp rủi ro địa chính trị vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng vàng khó giảm sâu khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cùng nhiều ngân hàng trung ương vẫn duy trì xu hướng mua vào mỗi khi giá điều chỉnh.