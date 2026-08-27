Giá vàng thế giới hôm nay 27/8/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.626 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.683 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 6,7%, tương ứng tăng 290 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 3,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 26/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 26/8 giảm khoảng 35 USD (-0,8%) xuống 4.626 USD/ounce. Giá bạc giảm 0,4 USD xuống 68,2 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm khi nhiều nhà đầu tư chốt lời trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,5% trong quý II, lạm phát PCE tăng 0,2%. Dữ liệu này khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 để kiểm soát lạm phát.

Giá vàng giảm khá mạnh. Ảnh: HH

Dù tăng trưởng kinh tế còn chậm, áp lực lạm phát tại Mỹ trong tháng 7 vẫn khá lớn. Theo báo cáo, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi tăng 0,2% so với tháng trước, cao hơn mức 0,1% của tháng 6 và phù hợp với dự báo.

So với cùng kỳ năm trước, PCE chung tăng 3,7%, cao hơn mức 3,6% mà các chuyên gia dự báo. Diễn biến này cho thấy áp lực giá vẫn hiện hữu nhưng chưa tăng quá mạnh. Tính trong 12 tháng, lạm phát lõi tăng 3,3%.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/8/2026

Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn diễn biến trái chiều. Giá vàng miếng SJC tăng và vàng nhẫn giảm nhẹ so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 25/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 25/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 146,8-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149,7-153,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 25/8 ở mức 25.820 đồng/USD (mua vào) và 25.860 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, vàng và bạc vẫn duy trì trong vùng tích lũy sau đợt bứt phá, nhưng dữ liệu lạm phát mới nhất đã khiến đà tăng chững lại.

Giá vàng vẫn trên vùng hỗ trợ 4.567 USD/ounce nhưng chưa thể vượt qua ngưỡng kháng cự 4.661 USD/ounce sau khi không duy trì được đà tăng. Bạc cũng giữ trên hỗ trợ 68,39 USD/ounce nhưng chưa vượt lại mốc đột phá 69,9 USD, dù từng kiểm tra vùng 70 USD vào tuần trước. Triển vọng ngắn hạn vì vậy khá giằng co.

Những lo ngại về tài khóa và xu hướng đồng USD suy yếu trong trung hạn tiếp tục là yếu tố hỗ trợ kim loại quý. Tuy nhiên, PCE cao hơn dự kiến cùng lợi suất trái phiếu tăng đang tạo sức ép, khiến khả năng vàng và bạc nhanh chóng thiết lập một nhịp tăng mới bị hạn chế.

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng địa chính trị, tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu tài sản trú ẩn. Iran đang đàm phán với Oman về một thỏa thuận hàng hải, theo đó hàng hóa thương mại được phép đi qua vùng biển hai nước nhưng tàu quân sự bị cấm qua eo biển. Mỹ phản đối đề xuất này.

Sau gần 6 tháng kể từ khi chiến tranh Iran bùng phát, tuyến hàng hải quan trọng vẫn phần lớn bị đóng, duy trì mức “phí địa chính trị” cao đối với thị trường năng lượng, dù giá dầu đã hạ nhiệt. Brent hiện quanh 90 USD/thùng, WTI gần 84 USD.

Với vàng, tác động vẫn hai chiều: căng thẳng tại vùng Vịnh thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu cao có thể làm lạm phát dai dẳng, khiến lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn.

Về kỹ thuật, vàng đang giằng co giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Phe mua cần đưa giá vượt 4.661 USD/ounce để mở đường lên các mục tiêu 4.729 USD và 4.794 USD. Ngược lại, nếu mất ngưỡng hỗ trợ 4.567 USD, áp lực bán có thể gia tăng, đưa giá về 4.508 USD và xa hơn là 4.448 USD.