Giá vàng thế giới hôm nay 28/10

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 6h32 ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 4.058,9 USD/ounce (mua vào) và 4.060,9 USD/ounce (bán ra), giảm nhẹ 0,6 USD/ounce, tương đương 0,01% so với mức tham chiếu.

Diễn biến trên biểu đồ Kitco cho thấy giá vàng đã trải qua một phiên biến động mạnh. Có thời điểm, kim loại quý giảm xuống 3.988 USD/ounce trước khi đảo chiều tăng nhanh, chạm mức cao nhất 4.067 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng đã phục hồi tới 79 USD/ounce từ mức thấp nhất, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce và tiến sát ngưỡng 4.070 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.020 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.037 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 7,3%, tương ứng giảm 315 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 124,9 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 17 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 27/10.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 27/10 tăng 5 USD (+0,15%) lên 4.020 USD/ounce.

Vàng thế giới tăng trở lại sau 2 phiên giảm sâu trước đó. Lực cầu bắt đáy gia tăng khi vàng xuống đáy 3 tháng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại bất chấp đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ. Giá dầu hạ nhiệt đôi chút là yếu tố hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý. Giá dầu WTI giảm 0,82% xuống 100,9 USD/thùng. Dầu Brent giảm hơn 0,9% xuống 114,8 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc loại trừ khả năng hành động quân sự tức thời nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, nhìn chung vàng đang chịu áp lực trong bối cảnh giá năng lượng, đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tăng mạnh bất cứ lúc nào. Vàng cũng chịu áp lực khi cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang diễn ra.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây tích cực làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, củng cố triển vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng tỏ ra thận trọng, giữ trạng thái chờ đợi trước loạt quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn và dữ liệu GDP, PCE của Mỹ trong tuần này.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/10

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch ngày 27/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ trở lại so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 27/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 27/10 ở mức 26.090 đồng/USD (mua vào) và 26.140 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giới đầu tư hiện chờ đợi kết quả cuộc họp Fed đang diễn ra và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Chính sách tiền tệ của một số ngân hàng trung ương lớn và tình hình Trung Đông cũng sẽ tác động tới giá vàng.

Nhiều phó chủ tịch và thống đốc Fed gần đây phát đi tín hiệu không vội vàng đưa ra quyết định tăng lãi suất ngay lập tức trong cuộc họp tháng 10.

Rủi ro địa chính trị từ các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Riyadh, cùng thế bế tắc trong đàm phán Mỹ - Iran, tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý bị hạn chế bởi các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến. PMI sản xuất S&P Global tháng 10 đạt 56 điểm, PMI dịch vụ lên 57,9 điểm, trong khi chỉ số giá đầu ra tăng lên 59,8 điểm, làm dấy lên lo ngại lạm phát dai dẳng và khả năng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Thị trường tuần này hướng sự chú ý tới cuộc họp Fed, số liệu GDP quý III, PCE của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ), Ngân hàng Trung ương New Zealand (RBNZ).

Về kỹ thuật, giá vàng giao ngay (XAU/USD) vẫn chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, dao động quanh 4.000-4.010 USD/ounce. Vùng 3.970-3.980 USD là hỗ trợ gần, trong khi 4.100-4.136 USD là vùng kháng cự. Nhiều nhà đầu tư vẫn thận trọng với chiến lược bắt đáy, chờ thêm tín hiệu từ chính sách tiền tệ và dữ liệu lạm phát.