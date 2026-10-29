Giá vàng thế giới hôm nay 29/10

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.050 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.067 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 6,6%, tương ứng giảm 285 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 125,8 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 28/10.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 28/10 giảm 13 USD (-0,3%) xuống 4.050 USD/ounce, sau một phiên hồi phục mạnh trước đó.

Giá vàng và giá bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư tại Mỹ, do căng thẳng leo thang liên quan đến Iran và các đồng minh khu vực đẩy giá dầu thô tăng cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát dai dẳng trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vàng đã mất đi một phần thành quả phục hồi hôm thứ Ba khi các nhà giao dịch đánh giá khả năng thắt chặt tiền tệ hơn nữa vào tháng 12, trong khi bạc vẫn chịu áp lực do lo ngại về nhu cầu công nghiệp và chi phí vay tăng cao.

Tâm lý thị trường vẫn tập trung vào dự báo về việc Fed gần như chắc chắn tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12 tới, với xác suất lên tới 84%. Sự kết hợp giữa lợi suất cao, đồng USD mạnh và kỳ vọng dai dẳng về việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa tiếp tục hạn chế khả năng thu hút lực mua bền vững của vàng bất chấp sự bất ổn địa chính trị.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/10

Trong nước, phiên giao dịch ngày 28/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 28/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,6-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 28/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 28/10 ở mức 26.030 đồng/USD (mua vào) và 26.080 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Giới đầu tư cũng chờ đợi thông tin ước tính sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III của Mỹ, số liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần, được công bố vào tối 29/10 (giờ Việt Nam).

Chỉ số lạm phát thấp hơn có thể làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ giá vàng thông qua lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn và đồng USD yếu hơn. Ngược lại, áp lực giá cả dai dẳng và thông điệp chính sách cứng rắn sẽ củng cố kỳ vọng về việc thắt chặt hơn nữa và duy trì áp lực lên kim loại quý.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn là nguồn gây biến động đáng kể trên thị trường năng lượng toàn cầu, với các cuộc tấn công mới do lực lượng Houthi thân Iran thực hiện. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng giữa Washington và Tehran, trong khi mối đe dọa đối với vận tải thương mại và cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục làm phức tạp các nỗ lực khôi phục hoạt động bình thường qua eo biển Hormuz.

Những lo ngại về an ninh gia tăng đã đẩy giá dầu thô tăng cao vào thứ Tư, đảo ngược phần lớn đà giảm của phiên trước đó. Đối với vàng, khả năng leo thang quân sự hơn nữa hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu thô tăng cao cũng đe dọa làm gia tăng lạm phát và kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Ảnh hưởng đối lập đó đã hạn chế phản ứng của kim loại quý trước sự bất ổn ở Trung Đông.

Bạc cũng đối mặt với những khó khăn tương tự từ chính sách tiền tệ, với sự phụ thuộc vào ngành công nghiệp làm tăng thêm tính nhạy cảm đối với chi phí năng lượng tăng cao và những lo ngại về hoạt động sản xuất chậm lại.