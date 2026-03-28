Giá vàng thế giới hôm nay 28/3/2026

Lúc 5h ngày 28/3, giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở mức giá 4.493 USD/ounce.

Lúc 23h ngày 27/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.521 USD/ounce, tăng tới 146 USD.

Thị trường vàng thế giới đang trong trạng thái giằng co mạnh giữa hai lực kéo trái chiều. Một bên là nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng địa chính trị. Bên còn lại là áp lực từ lãi suất cao và đồng USD mạnh.

Trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ, giá vàng giao tháng 4 tăng trở lại sau nhịp giảm mạnh trước đó. Đà hồi phục mang tính kỹ thuật khi nhà đầu tư tranh thủ mua vào sau chuỗi phiên giảm sâu.

Tuy nhiên, xu hướng tăng chưa thực sự bền vững. Thị trường vẫn chịu áp lực lớn từ môi trường lãi suất cao. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,45%, trong khi chỉ số USD tăng nhẹ.

Đây là yếu tố khiến vàng kém hấp dẫn. Khi lợi suất tăng, chi phí cơ hội nắm giữ vàng cũng tăng theo.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Thạch Thảo

Đại học Michigan cho biết chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 3 theo khảo sát cuối cùng đạt 53,3 điểm. Con số này thấp hơn kỳ vọng của thị trường, khi dự báo của các nhà kinh tế là 54 điểm. Đồng thời, mức này cũng giảm so với ước tính sơ bộ 55,5 điểm và mức 56,6 điểm của tháng 2.

Trong khi đó, thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái ổn định, trong khi lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng. Điều này khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì quan điểm thận trọng và chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là biến số lớn. Mỹ đang cân nhắc tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực, trong khi Iran tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Giá dầu vì thế duy trì ở mức cao, quanh 97 USD/thùng. Một số tổ chức thậm chí cảnh báo kịch bản giá dầu có thể lên tới 200 USD/thùng nếu xung đột kéo dài.

Áp lực lạm phát gia tăng khiến các ngân hàng trung ương khó nới lỏng chính sách tiền tệ. Quan điểm “diều hâu” tiếp tục được củng cố.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Michael Barr cho rằng Fed có thể duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong bối cảnh lạm phát còn cao. Điều này khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục bị đẩy lùi.

Ngoài ra, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng quay trở lại. Trung Quốc đã mở các cuộc điều tra nhằm vào chính sách thương mại của Mỹ, làm gia tăng bất ổn trên thị trường toàn cầu.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/3/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 27/3, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 168,6-171,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 100.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI tăng tương tự, lên mức 168,6-171,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh hơn, khoảng 600.000 đồng/lượng, lên mức 168,6-171,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng đang chịu tác động mạnh từ các yếu tố vĩ mô hơn là địa chính trị.

Theo báo cáo mới nhất của Wells Fargo, việc giá vàng giảm trong bối cảnh căng thẳng leo thang là diễn biến “ngược kỳ vọng” nhưng có thể giải thích bằng môi trường lãi suất cao.

Đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng đang lấn át vai trò trú ẩn của vàng. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lợi.

Ngoài ra, lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng cao cũng khiến các ngân hàng trung ương duy trì chính sách thắt chặt. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng trong ngắn hạn.

Wells Fargo cho rằng lợi suất thực tăng là yếu tố tiêu cực nhất với vàng. Khi lợi suất thực tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng sẽ tăng lên.

Triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực. Ngân hàng này dự báo giá vàng có thể đạt vùng 6.100-6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Động lực chính đến từ nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương, vốn vẫn duy trì ở mức cao hơn trung bình lịch sử.

Ngoài ra, khi áp lực lạm phát dần hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu giảm, các yếu tố bất lợi đối với vàng sẽ suy yếu.

Wells Fargo cũng cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại có thể là cơ hội tích lũy. Nhà đầu tư có thể cân nhắc tăng tỷ trọng vàng trong danh mục khi giá điều chỉnh sâu.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh. Xu hướng sẽ phụ thuộc vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và tình hình địa chính trị tại Trung Đông.