Giá vàng thế giới hôm nay 28/6/2026

Giá vàng phục hồi sau một tuần biến động mạnh, khi có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại vùng 4.100 USD/ounce.

Tác động từ cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố chi phối thị trường. Đến cuối tuần, đà giảm của giá dầu và áp lực lạm phát dịu bớt đã làm giảm phần nào kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thị trường vẫn đánh giá khả năng Fed có thêm một đợt tăng lãi suất trong năm 2026 là đáng kể, khiến giá vàng được hỗ trợ bởi lợi suất giảm nhưng vẫn chịu áp lực từ triển vọng lãi suất cao kéo dài.

Tại Trung Đông, tình hình eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn rủi ro. Lưu lượng vận chuyển dầu qua tuyến đường này đã phục hồi lên khoảng 80% so với trước xung đột. Iran vẫn yêu cầu một số tàu chở dầu quay đầu và cảnh báo các tàu phải tuân thủ tuyến hàng hải được chỉ định.

Giá vàng chốt tuần tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu WTI giảm còn khoảng 69,23 USD/thùng, trong khi dầu Brent lùi về 71,99 USD/thùng. Điều này làm giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng, nhưng kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại căng thẳng Mỹ - Iran có thể bùng phát trở lại.

Chỉ số USD Index suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,4%, góp phần hỗ trợ giá vàng.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.090 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.103 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 27/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được niêm yết ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 144,3-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Thị trường vàng đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh khi liên tiếp đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Một số chuyên gia cảnh báo nếu mốc 4.000 USD/ounce bị xuyên thủng, thị trường có thể thiếu các vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng kể trong ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, vàng cần vượt vùng kháng cự 4.115-4.248 USD/ounce để củng cố xu hướng phục hồi. Nếu bứt phá thành công, giá có thể hướng tới các mục tiêu 4.382 USD/ounce và xa hơn là 4.560 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu thủng ngưỡng hỗ trợ 3.959 USD/ounce, giá vàng có thể giảm tiếp về 3.927 USD/ounce, thậm chí 3.886 USD/ounce. Đây là những vùng hỗ trợ quan trọng mà giới đầu tư đang theo dõi sát.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng tiếp tục chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên. Việc Fed ưu tiên kiểm soát lạm phát khiến thị trường gia tăng kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm, qua đó làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không sinh lợi suất.

Bên cạnh đó, đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, được hỗ trợ bởi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), cũng góp phần thu hút dòng vốn vào các tài sản định giá bằng USD, tạo thêm sức ép đối với vàng.

Các chuyên gia cho rằng những yếu tố hỗ trợ dài hạn của vàng vẫn chưa thay đổi. Xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào đồng USD và nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là động lực quan trọng.

Khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy 89% nhà quản lý dự trữ kỳ vọng lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới, trong khi 45% cho biết chính ngân hàng của họ có kế hoạch tăng dự trữ vàng.

Bank of America chưa từ bỏ mục tiêu giá vàng 6.000 USD/ounce, nhưng cho rằng sẽ cần nhiều thời gian hơn để đạt được mốc này. BMO Capital Markets giảm 5% dự báo giá vàng trung bình năm nay, song vẫn kỳ vọng vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào quý I năm sau.