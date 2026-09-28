Giá vàng thế giới tuần qua giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh và thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất, trong khi lạm phát vẫn dai dẳng.

Giá vàng thế giới hôm nay 28/9/2026 sẽ phụ thuộc vào nhiều biến số từ Mỹ.

Lịch kinh tế Mỹ tuần này có nhiều số liệu đáng chú ý như chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), báo cáo việc làm tháng 9, dữ liệu sản xuất công nghiệp và việc làm khu vực tư nhân.

Một số chuyên gia cho rằng nhà đầu tư vàng cần đặc biệt chú ý đến các số liệu thị trường lao động. Dữ liệu này có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng lãi suất, bên cạnh các số liệu về lạm phát.

Thị trường cũng gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Theo dữ liệu thị trường ngày 25/9, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 được định giá khoảng 64%, trong khi khả năng tăng vào tháng 12 ở mức khoảng 92%.

Giá vàng chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, giá vàng trong nước hôm nay 28/9/2026 sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến từ thị trường quốc tế. Ở phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn DOJI không thay đổi ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng thời gian tới, Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết ông theo dõi ngưỡng hỗ trợ mới tại 4.235 USD/ounce. Nếu giá phá vỡ ngưỡng này, thị trường có thể bước vào một đợt điều chỉnh sâu hơn và hướng sự chú ý trở lại vùng 4.000 USD/ounce, tương ứng mức giá từng được ghi nhận trong tháng 6-7.

Ở chiều ngược lại, nếu vàng vẫn trụ vững trước áp lực từ lợi suất trái phiếu và đồng USD mạnh, điều này cho thấy nhu cầu cơ bản vẫn khá tốt. Theo Hansen, giá vàng cần vượt ngưỡng kháng cự 4.400 USD/ounce để thay đổi trạng thái phòng thủ hiện tại.

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