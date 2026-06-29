Giá vàng thế giới hôm nay 29/6/2026

Tuần qua, giá vàng biến động mạnh khi lực mua bắt đáy và nhu cầu trú ẩn đầu tuần nhanh chóng nhường chỗ cho áp lực bán do đồng USD tăng giá, lạm phát Mỹ duy trì ở mức cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Giá vàng giao ngay mở tuần quanh 4.142 USD/ounce, tăng lên đỉnh 4.221 USD/ounce trước khi lao dốc xuống đáy tuần 3.959 USD/ounce, lần đầu tiên đánh mất mốc 4.000 USD/ounce.

Cuối tuần, giá vàng phục hồi nhờ căng thẳng tại eo biển Hormuz làm gia tăng nhu cầu trú ẩn, nhưng vẫn không đủ bù đắp mức giảm trước đó.

Dù giá vàng đã có nhịp phục hồi cuối tuần, xu hướng chung vẫn nghiêng về điều chỉnh khi áp lực từ USD và chính sách Fed còn lớn.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.090 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.103 USD/ounce.

Giá vàng dự báo khó tăng. Ảnh: Phạm Hải

Tâm điểm của thị trường tuần này là các dữ liệu về thị trường lao động Mỹ, gồm báo cáo số lượng việc làm tuyển mới, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, chỉ số PMI sản xuất ISM và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Dữ liệu được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin về sức khỏe của thị trường lao động và định hướng chính sách lãi suất của Fed.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng việc giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce đã thu hút lực mua bắt đáy. Giá vàng vẫn chưa thể vượt và duy trì trên đường trung bình động 5 ngày kể từ ngày 16/6, cho thấy xu hướng phục hồi chưa thực sự được xác nhận.

Ông đánh giá, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm có thể tạo thêm lực hỗ trợ cho vàng. Các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vào vàng dự trữ. Việc Trung Quốc siết chặt hoạt động trên thị trường "vàng giấy" có thể làm giảm thanh khoản và ảnh hưởng đến diễn biến giá.

Đà điều chỉnh của nhóm cổ phiếu công nghệ có thể đang gây sức ép lên vàng. Trong 30 ngày qua, hệ số tương quan giữa chỉ số Nasdaq và giá vàng đã lên tới 0,72, mức cao trong gần hai thập kỷ, cho thấy sự gia tăng đồng pha giữa tài sản rủi ro và vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 27/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được niêm yết ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 144,3-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan vẫn chiếm ưu thế trên cả Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân, dù số người kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới đang giảm dần.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng có thể đi ngang nhưng biến động khó lường. Thị trường đang chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều. Xung đột Iran vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang, trong khi đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ và AI có thể khiến nhu cầu thanh khoản tăng lên, qua đó hỗ trợ vàng.

Ngược lại, giá dầu giảm có thể kéo lạm phát hạ nhiệt trong vài tháng tới, tạo điều kiện để Fed chưa cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Về kỹ thuật, theo ông, vàng có thể kiểm định lại vùng đáy thiết lập giữa tuần trước khi phục hồi.

Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định vàng và bạc vẫn có thể giảm thêm trong ngắn hạn trước khi bước vào chu kỳ tăng mới.

Sau khi giảm gần 10% trong tuần, thị trường đang xuất hiện lực mua bắt đáy. Giá vàng vẫn còn dư địa điều chỉnh, trước khi bước vào giai đoạn thuận lợi theo yếu tố mùa vụ trong nửa cuối tháng 7.

Ông dự báo đồng USD sẽ còn duy trì sức mạnh trong thời gian tới, tiếp tục hạn chế dòng tiền đầu cơ vào kim loại quý. Giá vàng có thể lùi về vùng 3.700-3.800 USD/ounce trong ngắn hạn.