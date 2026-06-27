Vì sao giá vàng trong nước "lệch nhịp" với thế giới?

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, có thời điểm xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce, nhưng giá trong nước lại giảm nhỏ giọt. Chốt phiên giao dịch ngày 25/6, giá vàng nhẫn trong nước được niêm yết ở mức 141-145 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC được niêm yết quanh 142-146,2 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia vàng Chu Phương cho rằng, nhịp giảm lần này không xuất hiện áp lực bán tháo mạnh như những đợt điều chỉnh trước. Khi giá vàng trong nước giảm về mốc 136 triệu đồng/lượng ngày 11/6, lực cầu nhanh chóng xuất hiện, kéo giá đi lên cùng với đà hồi phục của vàng thế giới.

Theo bà Phương, nhà đầu tư đã quen hơn với những nhịp điều chỉnh của thị trường nên không còn tâm lý bán bằng mọi giá. Khi áp lực bán không lớn, các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng không chịu áp lực phải giảm giá mạnh.

Một yếu tố khác là tỷ giá trong nước liên tục tăng trong những ngày gần đây. Việc Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm, cùng giá USD bán ra tại các ngân hàng thương mại tăng lên, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vàng duy trì mặt bằng giá cao.

Dù giá vàng thế giới giảm mạnh và có thời điểm xuống dưới 4.000 USD/ounce, giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao. Ảnh: Chí Hiếu

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Phương cho hay đợt giảm giá trước từng kéo chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới thu hẹp xuống còn khoảng 5-6 triệu đồng/lượng. Khi khoảng cách này giảm xuống, nhiều nhà đầu tư lại xem đây là cơ hội mua vào. Những người đã mua ở vùng giá thấp chưa có nhu cầu bán ra, trong khi những người mua ở vùng giá cao vẫn kỳ vọng giá vàng phục hồi trước khi cắt lỗ hoặc chốt lời.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, nhận xét thị trường vàng Việt Nam chưa thực sự liên thông với thị trường vàng thế giới, vì thế diễn biến giá giữa hai thị trường có thể rất khác nhau. Có thời điểm chênh lệch thu hẹp mạnh, nhưng cũng có lúc tăng lên tới hàng chục triệu đồng mỗi lượng.

Theo ông Hiếu, nguồn cung vàng trong nước vẫn rất hạn chế trong khi nhu cầu nắm giữ vàng của người dân và nhà đầu tư ở mức cao. Điều này khiến giá vàng trong nước duy trì ở vùng cao dù giá thế giới điều chỉnh mạnh.

Ông cũng cho rằng các doanh nghiệp kinh doanh vàng đang tận dụng lợi thế nguồn cung khan hiếm để giữ mặt bằng giá cao. Ngoài ra, khoảng cách lớn giữa giá mua và giá bán cũng khiến phần lớn rủi ro được chuyển sang phía người mua vàng.

Vàng trong nước có quay lại vùng 136 triệu đồng/lượng?

Theo bà Chu Phương, nếu giá vàng thế giới vẫn giữ vững ngưỡng 4.000 USD/ounce thì các doanh nghiệp vàng trong nước sẽ không giảm giá quá sâu. Trong kịch bản đó, giá vàng trong nước nhiều khả năng sẽ neo quanh vùng 140 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, nếu thị trường quốc tế tiếp tục điều chỉnh mạnh hơn, giá vàng trong nước có thể quay lại vùng đáy ngắn hạn 136-137 triệu đồng/lượng.

Xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến của vàng thế giới hiện khá tiêu cực. Trong kịch bản xấu, giá vàng có thể kiểm định vùng 3.800 USD/ounce. Về trung hạn, vàng vẫn được hỗ trợ bởi việc giá dầu giảm, áp lực lạm phát có thể hạ nhiệt, cùng với hoạt động mua vàng của Trung Quốc, các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF.

Nhà đầu tư không nên mua mới ở thời điểm này, khi chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã nới rộng lên 17-18 triệu đồng/lượng. Cùng với đó, chênh lệch giá mua - bán lớn khiến khả năng sinh lời trong ngắn hạn bị hạn chế, ngay cả khi giá vàng thế giới phục hồi, bà Phương lưu ý.

Ngoài ra, khả năng cơ quan quản lý có biện pháp can thiệp để thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cũng là một vấn đề cần được tính đến. Nếu điều này xảy ra, giá vàng trong nước có thể giảm mạnh hơn, gây bất lợi cho những người mua ở vùng giá cao.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trí Hiếu dự báo, giá vàng thế giới vẫn có khả năng giảm tiếp sau khi rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

“Nếu tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt và xuất hiện các thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran, giá vàng có thể giảm về vùng 3.700 USD/ounce”, ông nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không ai có thể xác định chính xác đâu là đáy của thị trường vàng. Giá có thể giảm sâu hơn nhưng cũng có thể phục hồi trước khi chạm tới mốc này.

Đối với thị trường trong nước, rất khó dự báo một mức giá cụ thể bởi giá vàng Việt Nam không hoàn toàn đi cùng nhịp với thế giới. “Nếu giá vàng quốc tế tiếp tục giảm mạnh, vàng trong nước có thể quay lại vùng 136 triệu đồng/lượng như đã từng xuất hiện”, ông cho hay.

Các chuyên gia khuyến nghị, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, nhà đầu tư cần thận trọng, tránh chạy theo tâm lý đám đông và chỉ nên đưa ra quyết định sau khi đã xác định rõ chiến lược quản trị rủi ro của mình.