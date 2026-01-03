Giá vàng thế giới hôm nay 3/1/2026

Ngày 2/1, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.391 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.343 USD/ounce.

Theo ông Robert Gottlieb, cựu lãnh đạo mảng kim loại quý tại JPMorgan và HSBC, đà tăng của giá vàng hiện nay không xuất phát từ đầu cơ ngắn hạn hay các cơn sốt giá nhất thời, mà phản ánh một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Ông cho rằng bước ngoặt quan trọng của thị trường vàng xuất hiện từ năm 2022, khi Mỹ và các đồng minh sử dụng đồng USD như một công cụ trừng phạt địa chính trị sau xung đột Nga - Ukraine. Sự kiện này đã thúc đẩy nhiều ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi, tăng cường mua vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào đồng bạc xanh.

Đáng chú ý, các ngân hàng trung ương mua vàng dựa trên định hướng chính sách, không phải mức giá. Ngay cả khi giá vàng đã ở vùng cao, lực mua từ khu vực chính thức vẫn duy trì ổn định. Trong bối cảnh tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối của nhiều quốc gia còn thấp so với chuẩn lịch sử, ông cho rằng xu hướng tích lũy vàng vẫn còn dư địa kéo dài trong nhiều năm tới.

Thị trường vàng hiện nay ít phụ thuộc hơn vào dòng vốn đầu cơ và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Giá vàng dự báo tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Năm 2026, ông Gottlieb dự báo thị trường vàng sẽ không còn tăng mạnh như 2025, nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là đi lên. Theo ông, mức tăng vừa phải, khoảng 10-15% từ vùng giá cao hiện nay, vẫn mang lại hiệu quả đáng kể cho các nhà đầu tư tổ chức trong quá trình tái phân bổ danh mục sang các tài sản hữu hình.

Ông nhấn mạnh rằng các nhịp điều chỉnh, nếu xuất hiện, nên được nhìn nhận như một phần tất yếu của quá trình tái cân bằng thị trường, thay vì là dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Thị trường vàng đang trong quá trình được tái định vị như một tài sản chiến lược, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, rủi ro tài khóa và niềm tin vào các đồng tiền pháp định suy giảm.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/1/2026

Thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Ngày 31/12/2025, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng 9999 hôm nay 3/1/2026

SJC niêm yết qua Tết Dương lịch giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Dự báo giá vàng

Bà Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận Nghiên cứu của Capitalight Research, nhận định giá vàng khép lại năm 2025 với mức tăng khoảng 66%, đánh dấu năm có hiệu suất tốt nhất kể từ năm 1979 và cũng là năm tăng thứ ba liên tiếp.

Theo bà Schieven, dù vàng đang bị đánh giá là đắt và có dấu hiệu bước vào vùng quá mua, điều đó không đồng nghĩa với việc xu hướng tăng đã cạn lực. Ngược lại, vàng vẫn chưa rơi vào trạng thái bong bóng và còn dư địa tăng giá trong thời gian tới. Nhu cầu mua vàng quy mô lớn và bền bỉ của các ngân hàng trung ương từ năm 2022 đến nay đã tạo ra một mặt bằng giá mới cho thị trường.

Sự suy giảm niềm tin vào trái phiếu và ổn định tiền tệ dài hạn đang khiến vàng ngày càng được xem là tài sản cốt lõi trong danh mục đầu tư, thay vì chỉ là công cụ phòng hộ mang tính đầu cơ. Dù xu hướng tăng dài hạn vẫn được đánh giá là chủ đạo, bà Schieven lưu ý thị trường vàng có thể tiếp tục chứng kiến những nhịp điều chỉnh mạnh và biến động cao, song đây được xem là các đợt điều chỉnh lành mạnh trong một chu kỳ tăng giá lớn hơn.

Bước sang năm 2026, động lực chính của thị trường được dự báo sẽ chuyển dần từ khu vực ngân hàng trung ương sang dòng vốn đầu tư, khi vàng vẫn bị đánh giá là chưa được phân bổ đủ trong danh mục tài sản so với những rủi ro vĩ mô hiện hữu. Theo bà Schieven, giá vàng hoàn toàn có thể tiến tới mốc 5.000 USD/ounce ngay trong năm tới.