Giá vàng thế giới hôm nay 2/1/2026

Thị trường vàng thế giới duy trì được vùng hỗ trợ quanh mốc 4.300 USD/ounce. Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.335 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.343 USD/ounce.

Giá vàng có dấu hiệu suy yếu trong bối cảnh các số liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý. Theo thông báo của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại các bang trong tuần kết thúc ngày 27/12 đã giảm 16.000 đơn, xuống còn 199.000 đơn sau điều chỉnh theo mùa. Dữ liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng lên 214.000 đơn.

Con số mới công bố vượt xa kỳ vọng của thị trường, khi các nhà kinh tế trước đó dự báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gần như không thay đổi.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 1,866 triệu người trong tuần kết thúc ngày 20/12. Con số này thấp hơn mức dự báo 1,9 triệu người của thị trường, nhưng cao hơn nhẹ so với mức đã điều chỉnh của tuần trước.

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Bộ Lao động Mỹ cho biết số người thất nghiệp được bảo hiểm sau điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc ngày 20/12 giảm 47.000 người so với tuần trước đó, xuống còn 1,866 triệu người.

Diễn biến này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì trạng thái vững chắc, qua đó làm giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay hơn.

Tập đoàn CME cho biết sẽ nâng mức ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai kim loại quý lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần. Mức ký quỹ đối với các hợp đồng vàng, bạc, bạch kim và palladium sẽ được điều chỉnh tăng sau khi kết thúc phiên giao dịch hôm nay.

Quyết định này được đưa ra sau khi sàn giao dịch đánh giá lại mức độ biến động của thị trường nhằm đảm bảo yêu cầu về tài sản thế chấp phù hợp, qua đó gây áp lực điều chỉnh lên giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/1/2026

Thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Ngày 31/12/2025, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150,8-152,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra.

Dự báo giá vàng

Theo báo cáo mới công bố, ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) nhận định nhu cầu vàng được kỳ vọng sẽ tăng đều trong năm 2026, nhờ môi trường lãi suất thực thấp, những lo ngại kéo dài về triển vọng kinh tế toàn cầu, cũng như sự bất ổn trong chính sách nội địa của Mỹ. Trong đó, các vấn đề xoay quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và áp lực tài khóa ngày càng gia tăng được xem là những yếu tố then chốt thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Các nhà phân tích của UBS nhận định, triển vọng tài khóa xấu đi của Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tổ chức. Nhu cầu đối với các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng cũng được dự báo duy trì ở mức cao trong năm 2026, góp phần củng cố nền tảng cho xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý này.

UBS nâng mục tiêu giá vàng lên 5.000 USD/ounce cho ba quý đầu năm 2026. Sau giai đoạn này, UBS dự báo giá vàng sẽ điều chỉnh nhẹ, lùi về khoảng 4.800 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Theo UBS, trong kịch bản rủi ro, khi bất ổn chính trị hoặc tài chính gia tăng mạnh hơn dự kiến, giá vàng hoàn toàn có thể leo lên mốc 5.400 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với mức 4.900 USD/ounce mà ngân hàng từng dự báo trước đây cho kịch bản tích cực.