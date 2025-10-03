Giá vàng thế giới hôm nay 3/10/2025

Lúc 20h ngày 2/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.887 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức 3.908 USD/ounce.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch tại Mỹ. Giá bạc giảm nhẹ nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong 14 năm qua. Nhu cầu mua tài sản an toàn ổn định đang giữ giá cả hai kim loại quý ở mức cao.

Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ hai đóng cửa. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gia tăng căng thẳng do ngừng giải ngân 18 tỷ USD cho các dự án hạ tầng, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang.

Một báo cáo của Bloomberg cho biết, những động thái của chính quyền cho thấy lập trường đang cứng rắn hơn, điều này có thể buộc một bên phải nhượng bộ nhiều hơn để đưa chính phủ liên bang hoạt động trở lại. Một số nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ lo ngại rằng chiến lược này có thể phản tác dụng.

Theo Bloomberg, việc đóng cửa có thể gây ra tác động kinh tế đáng kể. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu USD mỗi ngày do mất thu nhập. Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng làn sóng sa thải hàng loạt có thể làm suy giảm niềm tin doanh nghiệp và giảm đầu tư vốn.

Tình trạng đóng cửa này đang thúc đẩy tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường, mặc dù các chỉ số chứng khoán Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục trong đêm qua.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Báo cáo việc làm tư nhân ADP yếu hơn dự kiến thúc đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất, cổ phiếu tăng. Dữ liệu ADP cho thấy tăng trưởng việc làm tư nhân chỉ đạt 33.000 so với con số dự báo là 110.000, dẫn đến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau dữ liệu việc làm ADP thất vọng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 3,7% khi nhà đầu tư đánh giá dữ liệu việc làm yếu, củng cố quan điểm Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất 16 tuần do lo ngại đóng cửa chính phủ Mỹ và OPEC+ tăng sản lượng. Giá dầu thô giảm hơn 2% xuống dưới 70 USD/thùng, phản ánh lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.

Nhu cầu yếu hơn dự kiến từ Trung Quốc và việc OPEC+ tiếp tục đưa sản lượng đã ngừng khai thác trở lại thị trường đang gây áp lực giảm giá, các thương nhân cho biết. Khi chu kỳ giao dịch giao ngay hàng tháng kết thúc, các lô hàng thường được chiết khấu để dễ bán ra, và những người mua nhạy cảm với giá như Trung Quốc và Ấn Độ thường là khách hàng. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy số hàng tồn này đã được mua hết.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/10/2025

Chốt phiên giao dịch 2/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 136-138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 131,5-134,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không đổi so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 132-135 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management, cho biết tháng 9 chứng kiến chưa từng có về nhu cầu đầu tư, khi quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới ghi nhận dòng vốn kỷ lục. SPDR Gold Shares đã tăng lượng vàng nắm giữ thêm 35,2 tấn trong tháng 9.

Mặc dù nhu cầu cao, ông Doshi lưu ý rằng lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ vẫn còn thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm năm 2020. Ông cũng cho rằng đợt tăng bứt phá của vàng trong tháng 8 đã tạo ra tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) trên thị trường.

Theo nghiên cứu của Goldman Sachs, giá vàng sẽ tăng thêm 6% vào giữa năm 2026 nhờ nhu cầu mới từ các nhóm người mua chủ chốt, qua đó đưa kim loại quý này lên mức kỷ lục mới.

Dự báo giá vàng sẽ tăng lên 4.000 USD/ounce vào giữa năm tới. Thị trường vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu cơ cấu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và chính sách nới lỏng của Fed, vốn hỗ trợ nhu cầu vàng từ các quỹ ETF.